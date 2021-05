Športel o smučarski sezoni

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditeljica Jasmina Gruden gostila predsednika OOZUS Marka Presla in trenerja smučanja pri SK Brdina Mateja Kalca, po video zvezi pa se je v pogovor vključil predsednik pokrajinskega odbora italijanske smučarske zveze Fisi Andrej Don. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tržaški derbi moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor Eutonia in Cosellijem, novinarji deželnega sedeža Rai pa so pripravili prispevek o čezmejni goriški etapi kolesarske dirke po Italiji ter prispevek o športnem dnevu, ki ga je pripravilo športno združenja Mladost iz Doberdoba. Sodelavka Elena Husu je obiskala smučarko SK Devin Caterino Sinigoi, ki se že pripravlja na prihodnjo smučarko sezono. Vprašanje s terena je gostom oddaje postavil smučarski trener Aleš Sever.

Klikni in oglej si oddajo