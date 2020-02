Športel o tenisu pri ŠZ Gaja

Voditelj športne oddaje Športel po TV Koper Capodistria Igor Malalan je v koprskem studiu gostil teniška trenerja ŠZ Gaja Paolo in Mattea Ciguia ter teniško igralko Romino Cossutta. Sledila sta prispevka z nogometnega derbija v Repnu med Krasom in Sistiano Sesljanom ter košarkarske tekme Jadrana. V rubriki V 60-sekundah so predstavili športnega urednika na Primorskem dnevniku Jana Grgiča, ki jebil nekoč nogometaš Zarje Gaje, v prostem času pa se rad ukvarja s triatlonom.

