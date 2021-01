Športel o Triglavingu in Matajuringu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila novinarko Primorskega dnevnika Veroniko Sossa, ki si je zamislila akcijo Triglaving in Matajuring, ter udeleženca (in zmagovalca) akcije Marka Metliko, po video zvezi pa sta se v pogovor vključili Michela Baldan in Gaja Braini, ki sta višinske metre nabirali na Sabotinu. Sodelavec Martin Poljšak je obiskal nekdanjega predsednika ZSŠDI Vojko Kocman, ki je tudi postavil vprašanje gostom v studiu, ter jadralca in ladjedelca Dana Poljšaka, deželni sedež Rai pa je pripravil prispevek z uvodne tekme moške B2-lige v namiznem tenisu v Zgoniku.

