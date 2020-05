Športel o virusu in gospodarstvu

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bili Jadranova predsednica Ivana Milič, ki je spregovorila v koprskem studiu, ter predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič, ki sta se v pogovor vključila preko video povezave. Kamere Športela so na goriški meji »ujele« trgovca Benedikta Kosiča in podjetnika Roberta Benso. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavec Cristian Visintin predstavil košarkarskega trenerja Marka Švaba.

