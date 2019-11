Športel o Zaletu

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bili odbojkarici Zaleta Nina Kovačič in Špela Ferfoglia ter trener Edi Bosich. O projektu ženske odbojke je spregovoril tudi Sokolov predsednik Paolo Vidoni. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi odbojkarjev Soče Marchiol ZKB v D-ligi in Sloge Tabor Eutonia v C-ligi ter poraz košarkarjev Brega Mediachem v C-ligi silver. Sodelavec Martin Poljšak je v rubriki V 60-ih sekundah predstavil predsednika OOZUS in vsestranskega športnika Marka Presla.

