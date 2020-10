Športel o Zaletu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan (njegov sovoditelj Cristian Visintin se je tokrat oglasil iz domače karantene) gostil trenerja Zaletovih odbojkaric Martina Maverja in igralko članske ekipe Anno Ciuch. Kamere Športela so ujele tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in ekipo Brian Lignano ter tekmo ženskega deželnega pokala med odbojkaricami Zaleta in Volley Cluba. Sodelavka Jasmina Gruden je obiskala jadralce na Breg’s Cup, vprašanje s terena pa je gostoma v studiu postavila nekdanja odbojkarica in trenerka Norči Zavadlav.

Klikni in oglej si oddajo