Športel o ženski košarki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila pomočnika trenerja pri Futurosi Robija Jakomina in fizioterapevtko ter kondicijsko trenerko pri tržaškem klubu Eliso Zerjal, po video povezavi pa se je v pogovor vključila openska košarkarica Mara Taučer, ki igra s Futuroso v B-ligi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Soče ZKB proti Futuri iz Cordenonsa v moški odbojkarski C-ligi, kolegi iz sedeža Rai v Trstu pa so pripravili prispevek o napredovanju Krasovih namiznoteniških igralk v A1-ligo. Sodelavka Jasmina Gruden je na kotalkališču na Pikelcu na Opčinah obiskala dolgoletnega Poletovega kotalkarskega trenerja Mojmirja Kokorvca. Vprašanje s terena je postavil predsednik Poleta in nekdanji kotalkarski svetovni prvak Samo Kokorovec.

