Športel posvečen ženskam

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila nekdanjo alpsko smučarko Katrin Don in rokometašico Martino Bearzi, po video zvezi pa se je v pogovor vključila odbornica nabrežinskega Sokola in odbojkarska trenerka Cirila Kralj. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago odbojkarjev Sloge Tabor Eutonia v moški C-ligi, sodelavka Jasmina Gruden pa je poizvedovala, zakaj so odbojkarice Zaleta ZKB v soboto mirovale. Gostjam oddaje je vprašanje s terena postavil odbojkar Sloge Tabor Peter Jerič.

