Športel s Caterino Sinigoi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil ta čas najboljšo zamejsko smučarko Caterino Sinigoi in njenega dolgoletnega trenerja Aleša Severja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele odbojkarski derbi med Olympio in Sočo ZKB Lokanda Devetak ter košarkarski derbi med Domom in Kontovelom. Kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige Kras Repen – Ronchi in izjavo Jadranovega košarkarja Boruta Bana po zmagi v tržaškem derbiju C-lige gold proti Cusu. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil trener Domovih košarkarjev Dražen Grbac.

