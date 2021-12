Športel s članicami CDM

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil trenerko pri klubu Cheerdance Millenium Saro Žerjal ter tekmovalki Veroniko Škerlj in Alessio Felician. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne promocijske lige med tržiškim UFM in štandreško Juventino ter derbi moške odbojkarske C-lige med Sočo ZKB Lokanda Devetak in Slogo Tabor Eutonia, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne 1. amaterske lige med Zarjo in Gradesejem in izjavo Jadranovega trenerja Deana Oberdana po nedeljski zmagi proti Codroipu v košarkarski C-ligi gold. Vprašanje s terena je gostjam v studiu postavil odbojkar Sloge Tabor Cristian Buri.

Klikni in oglej si oddajo