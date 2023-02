Športel s kineziologoma

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil diplomirana kineziologa Katrin Don in Luko Kovica. V oddajo se je po video povezavi vključila tudi zamejska smučarska prvakinja Caterina Sinigoi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske C-lige gold med Jadranom Monticolo&Foti in Boznom ter tekmo odbojkarske C-lige med Triestino Volley in SloVolleyem ZKB, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi nogometne 1. amaterske lige med Sovodnjami in Mladostjo ter letošnjo izvedbo zamejskega smučarskega prvenstva v organizaciji AŠD Mladina. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil odbojkar SloVolleya Simon Komjanc.

