Športel s košarkaricami

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila goriški košarkarici Anno Turel in Eriko Bric, po video povezavi pa se je v pogovor vključila Tina Cvijanovič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele spletno oddajo ob 55-letnici ustanovitve nabrežinskega Sokola, sodelavec Martin Poljšak pa je obiskal odbojkarskega trenerja Lorisa Maniaja, ki ima prav poseben konjiček. Vprašanje s terena je gostjam oddaje postavila košarkarska trenerka Marina Brollo.

