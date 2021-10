Športel s »povratniki«

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil Borovega košarkarja (in kolesarja) Mirana Boleta, odbojkarja goriške Olympie Filipa Hledeta in Jadranovega trenerja Deana Oberdana. Vsi trije so športni »povratniki«. Kamere kolegov deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele zmago Zaleta v ženski odbojkarski C-ligi, kamere Športela pa nogometni derbi 2. amaterske lige med Primorjem 1924 in Vesno ter zmago po preobratu košarkarjev Jadrana Monticolo&Foti v C-ligi gold. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil menedžer Jadranove članske ekipe Boris Vitez.

