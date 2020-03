Športel s Shinkai karate clubom

Gost voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel je bil trener in športni vodja Shinkai karate cluba Sergij Štoka, v oddajo pa se je preko telefonskega pogovora vključila predsednica Erica Košuta. Sodelavka Elena Husu se je o težavah na športnem področju zaradi širitve koronavirusa pogovorila s predsednikom ZSŠDI Ivanom Peterlinom, na njena vprašanja pa so nato odgovarjali še nogometaš David Colja, odbojkarica Nina Kovačič in košarkar Borut Ban. V rubriki V 60-ih sekundah je predstavila plavalca Damiana Gullija.

