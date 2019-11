Športel v znamenju črke K

V studiu oddaje Športel (na TV Koper Capodistria) so tokrat gostili člani družine Kocman: oče in nono Vojko, sin in oče Goran ter sin in vnuk Ivan. Rdeča nit pogovora je bil nogomet, še predvsem nogometni klub Kras Repen, ki ima po novem tudi svojo novo himno. Nono in oče Vojko je opisal začetke, sin in oče Goran je obujal spomine o napredovanjih v D-ligi in napovedal, da se v četrto italijansko ligo želijo tudi vrniti v dveh ali treh letih. Sin Ivan pa je priznal, da se igranja v domačem klubu zelo veseli, pred napovedmi o napredovanju pa je nekoliko bolj previden. Vsi trije so tudi vpleteni v uspešno družinsko podjetje Koimpex, ki je reden gost letne lestvice petstotih največjih podjetij v Furlaniji - Julijski krajini. Na letošnjem seznamu je zasedlo 331. mesto.

Oddajo so popestrili tudi štirje prispevki, o odbojkaricah Zaleta, ki so v soboto izgubile v tržaškem derbiju, o košarkarjih Brega, ki so bili v Žavljah prav tako poraženi in o Jadranu Motomarine, ki je premagal Verono. V prispevku Rai pa so predstavili zagonetko okrog nastopanja ritmičark Bora v slovenskem prvenstvu.

V rubriki V 60 sekundah so tokrat predstavili odbornika Sloge in bivšega odbojkarskega trenerja Petra De Waldersteina.

Klikni in oglej si oddajo