Športel z ministrom Petrom Česnikom

Gostje voditelja Igorja Malalan v športni oddaji Športel so bili Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik, predstavnica OKS Sonja Poljšak, predstavnica Gimnastične zveze Slovenije Špela Hus in predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik. Pogovarjali so se o tem, če lahko slovenski športnice in športniki iz Italije nastopajo na uradnem državnem prvenstvu v Sloveniji. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo kroga v nogometni promocijski ligi med Krasom in prvouvrščeno Chiarbolo Ponziano ter nepričakovan zaplet na Opčinah, kjer zaradi sporne sodniške odločitve niso odigrali tekme hokejske C-lige med Poletom in Montebelluno.

V rubriki v 60-ih sekundah je sodelavec Martin Poljšak predstavil nekdanjega odbojkarskega trenerja in nekdanjega glavnega urednika Primorskega dnevnika Aleksandra Korena.

Klikni in oglej si oddajo