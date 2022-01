Športel z odbojkarskimi sodniki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil trojico slovenskih odbojkarskih sodnikov. V studiu TV Koper se je pogovarjal z Eleno Bogatec, Veronico Moro in Denisom Taučerjem. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske D-lige med Kontovelom in Ronchijem, kamere deželnega sedeža Rai pa dvoboj med Borom Radensko in Isonzom. Sodelavec Martin Poljšak je predstavil barkovljanskega veslača Janoša Grudna, ki je gostom v studiu postavil tudi vprašanje s terena.

