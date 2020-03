Športel z ritmičarkami Bora

Gotje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bile trenerka in sodnica ritmične gimnastike Neža Zobec, tekmovalka in trenerka Ana Cossutta, tekmovalka Katerina Antler in trenerka najmlajših Borovih ritmičark Veronica Savi. Sodelavec Cristian Visintin se je pogovoril s selektorjem deželne reprezentance Slovencev v Italiji in novopečenim trenerjem doberdobske Mladosti Mariom Adamičem, v rubriki V 60-ih sekundah pa je predstavil težave, ki jih koronavirus povzroča športnim tekmovanjem tako na lokalni kot na svetovni ravni.

