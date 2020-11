Športel z učitelji smučanja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila predsednika Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja Marka Presla in odbornika OOZUS Livia Rožiča, po video zvezi pa se je v pogovor vključil predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Blaž Lešnik. Kamere Športela so se z jamarjem Stojanom Sancinom spustile v podzemni svet, sodelavka Elena Husu pa se je s člani alpinističnega odseka SPDT preizkusila v športnem plezanju. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil načelnik alpinističnega odseka SPDT Jernej Bufon.

Klikni in oglej si oddajo