Športel za namiznoteniško mizo

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila športno vodjo pri AŠK Kras Sonjo Milič in igralko Martino Milič, po video povezavi pa se je v pogovor vključila še druga igralka zgoniškega kluba Eva Carli. Ob 50-letnici ZSŠDI se je sodelavka Elena Husu na Stadionu 1. maja poklonila »očetu« zamejskega modernega športa Bojanu Pavletiču, v športnem centru v Dolini pa se je pogovorila z zgodovinarjem in nekdanjim Bregovim košarkarjem Borutom Klabjanom. Vprašanje s terena je Sonji Milič postavil Krasov namiznoteniški igralec Alen Corbatti.

Klikni in oglej si oddajo