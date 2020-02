Športna nedelja: Gladka zmaga Olympie, poraz Bora Radenske, Juventini je bil dovolj gol

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Volley Ball Gemona - Olympia 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)

Olympia: M. Komjanc 1, Tolfo 9, T. Cotič 12, Pavlovič 3, S. Komjanc 4, Luppoli 6, Cobello 4, Bensa 1, S. Cotič 0, Vizin 10, Corsi nv., Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2). Trener: Makuc.

Proti pepelki prvenstva je Olympia gladko zmagala in se z novimi tremi točkami spet povzpela na 2. mesto, kjer je trenutno sama (v soboto je vodilni Cus s 3:0 premagal dotlej drugouvrščeni Mortegliano, ki je zdaj tretji s točko manj od goriških odbojkarjev).

Začetek tekme sicer ni bil najboljši, saj je bil uvod izenačen, nato pa je Gemona povedla s 16:12. Takrat je trener Makuc prosil za minuto odmora, po kateri je Gemona zgrešila začetni uradec, z Luppolijem na servisu pa je Olympia začela preobrat. On in ostali soigralci so strnili vrste in Gemoni niso dopustili točke vse do 16:24. V tem delu je zelo dobro deloval blok.

Drugi niz je bil precej enosmeren, v tretjem pa so pobudo spet prevzeli gostitelji. Izenačeno je bilo do 14. točke, nato pa je Olympia pritisnila na plin in zbežala. .

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Primorje - Codroipo 0:2 (0:1)

Primorje: Zuani, Kuniqui, Poropat, Pagliaro, Benzan (Selakovič), Bucca, Sadik (Sassonia), Gridel (Pisani), Mormile, Školnik, Zarattini (Lizzul). Trener: Campo.

Izključen: Poropat v 30. minuti

Tekma se je za Primorje odločila že v prvem delu, ko so nasprotniki povedli. In to po »zaslugi« napake Primorje. Sledila je izključitev Poropata, kar je še dodatno otežkočilo nastop. V desetih je Primorje sicer zaigralo in skušalo reagirati. Dvakrat je bil nevaren Lizzul, a je piko na i postavil Codroipo v podaljšku drugega polčasa.

PROMOCIJSKA LIGA -

Juventina - Trieste Calcio 1:0 (0:0)

Strelec: Cuca v 69. minuti

Juventina: Furios, Marini, Del Negro, Racca, Stabile, Goz, Kožuh, Selva, Kerpan, Hoti. Trener: Sepulcri.

Juvetina je proti tržaškemu nasprotniku ves čas imela premoč in si priigrala več čistih priložnosti. V izdihljajih prvega dela je bil nevaren Selva, ki je zgrešil, četudi sam pred golom. Po 24. minutah drugega dela je bil uspežen Cuca po predložku Goza. Napsoled je bila to udi edini gol, ki je bil tudi dovolj za zmago. Pred koncem je priložnost za podvojitev zapravil Hoti po podaji Kerpana.

Štadreško moštvo je z zmago napredovalo za dve mesti in je zdaj osmo z 31 točkami, prav toliko jih ima Staranzano mesto više.

2. AMATERSKA LIGA -

Primorec - Moraro 2:1 (0:0)

Strelca: Tuberoso v 63., Piras v 75.

Primorec: Sorrentino, Fedele, Grego (Fontanot), R. Dicorato, Frangini, Tuberoso, Capraro (Mania), Buonpane (G. Dicorato), Castrillon (Tuccio), Piras, Iadanza. Trener De Sio.

Primorec je brez težav prevladal nad nižjepostavljenim Morarom. V prvem polčasu sta se ekipi sicer šele spoznavali, bolj razigrano je bilo v drugem delu, ko so padli tudi vsi trije goli. Predvsem Primorec je v tem delu zaigral tako kot zna. Po več priložnostih sta mrežo zatresla naprej Tuberoso, nekaj minut kasneje pa še Piras. Gostje so častni gol dosegli proti koncu srečanja.

KOŠARKA

DEŽELNA C-LIGA SILVER

Sacile - Bor Radenska 78:69 (23:24, 36:44, 62:58)

Bor: Batich 8 (2:3, 3:6, 0:4), Zettin 2 (2:2, -, 0:3), Tomadin 1 (1:2, 0:2, -), Škerl 10 (3:3, 2:4, 1:2), Terčon 2 (-, 1:1, 0:2), Crocenti 0, Sterle 17 (7:9, 5:9, -), Rajčič 8 (2:2, 0:2, 2:4), Boglich 0, Schocci 19 (4:4, 2:4, 5:8). Trener: Popovič.

Bor Radenska je proti eni najboljših ekip v prvenstvu izgubil, četudi je po prvi polovici srečanja vodil. V prvem polčasu je namreč zaigral dobro v napadu, vsekkozi je precej kontroliral igro. Po izenačeni prvi četrtini so v drugem delu Popovičevi fantje povedli za sedem točk in tako je bilo ob polčasu že 36:44.

A so se v drugem delu domači igralci razigrali, saj so strnili vrste v obrambi, ki so jo igrali čez celo igrišče in povišali tempo igre. Tako je prednost Bora počasi kopnela, v zadnji četrtini pa so nasprotniki povsem prevladali. Pri Boru je enostavno zmanjkalo bencina. »Kljub porazu smo dokazali, da smo živi. Težave imamo s fizično pripravo, zato visokega ritma ne zdržimo vseh 40 minut,« je po tekmi povedal podpredsednik KK Bor David Štokelj.