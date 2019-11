Športna nedelja: Jadran gladko, točki za Slogo Tabor, teniška zmaga Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Manzanese 0:3 (0:2)

Primorje: Persic, Sadik (Debernardi), Kuniqui, Pagliaro, Benzan, Ingrande, Lizzul (De Luca), Gridel, El Mouhadi (Girardini), Školnik (Cardaku), Poropat (Krasniqui). Trener: Campo.

»Fantom nimam kaj očitati. Potrudili so se maksimalno. Enostavno je bilo to največ kar zmoremo,« je po tekmi športno priznal trener Primorja Michele Campo. Gostje so v prvem polčasu zadeli dva gola po napakah domače obrambne vrste. V drugem delu pa je padel še tretji gol.

PROMOCIJSKA LIGA

Costalunga - Kras Repen 2:6 (1:3)

Strelci: 30. Volaš, 32. Zappala’, 35. Volaš; 50. Volaš, 71. Volaš, 93. Sain 11-m

Kras: Francescutti (Zitiani), Škabar (Beqiraj), Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (Sain), Radujko, Volaš, Zappala’ (E. Bresich), Fernandez (Petracci). Tener: Pahor.

Proti Costalungi so se nogometaši Krasa razigrali in zasluženo visoko zmagali. Zelo natančen pred nasprotnikovimi vrati je bil nekdanji nogometaš Maribora Volaš, ki se je kar štirikrat vpisal med strelce.

Risanese - Juventina 0:0

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Innocenti, N. Marini, Cuga (Stabile), Tribušon, Kožuh, Selva, Kerpan, Pinatti (Nassiz). Trener: Sepulcri.

Juventina bi lahko iz Risana odnesla domov vse tri točke. Predvsem v prvem polčasu so bili gostje boljši nasprotnik. Sodnik je štandreškim rdeče-belim razveljavil tudi gol (nedovoljen položaj). Juventina v drugem polčasu ni uspela uveljaviti številčne premoči, ko je sodnik izključil nekdanjega igralca Juventine Nardello.

Sistiana Sesljan - Forum Julii 4:0 (3:0)

Strelci: Tomizza 13., Carli 20., Tomizza 25.; Germani 85.

Sistiana Sesljan: Colonna, Disnan, Kerpan, Francioli, E. Colja, Carli, Del Rosso, Tomizza (Vasques), Pitacco (Germani), Carlevaris (Marincich), D. Colja (Celea). Trener: Musolino.

Vižoveljski delfini so čedajski ekipi servirali poker. Končni izid bi lahko bil resnici na ljubo še višji, saj so gostitelji zgrešili številne priložnosti za gol.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Ruda 1:0 (0:0)

Strelec: Tabai 58.

Mladost: Cantamessa, D. Peric, Mania (Ligia), Tabai, Candusso, Lavrenčič, Bressan (Patessio), Bragagnolo (Furlan), Marassi(Mason), Veljković (Papais), Milan. Trener: Pinatti.

Rdeč karton: Milan 37.

Mladost je z možem manj (sodnik je Milana izključil že v prvem polčasu) osvojila tri zelo pomembne točke. Zmagoviti gol je v drugem polčasu zadel Thomas Tabai, ki je bil natančne s strelom z glavo.

Zarja - Mariano 1:1 (1:1)

Strelec: 18. Vascotto 11-m

Zarja: Budicin, Mattera (Zucca), Racman, Lorenzi, Aiello, Varglien, Vascotto, Cottiga, Bernobi, N. Malalan (A. Malalan), Segulin (Chizzo). Trener: Roviglio.

Rdeča kartona: 52. Racman, 77. Vascotto

Točka je za Zarjo pomembna, a proti solidnemu Marianu bi jih lahko bazovski rdeči dosegli tudi vse tri. Oba zadetka sta padla v prvem polčasu. V drugem delu je prišel v ospredje sodnik, ki je izključil dva nogometaša Zarje in pokazal še druge številne rumene kartone.

2. AMATERSKA LIGA

CGS - Breg 0:3 (0:1)

Strelca: 42. Cermelj; 55. Carbone, 66. Cermelj 11-m

Breg: Blasevich, Madrussani (Calabrese), Pischianz, Andreasi, La Bella, Halili (Marchio), D’Alesio, Sovič (Galata’), Saule, Carbone, Cermelj (Ligotti). Tener: Quagliarello.

Bregova (obvezna) zmaga je pomembna predvsem za moralo v ekipi. Dva gola je zadel veteran Giuliano Cermelj, ki je se je tako približal mejo 400 golov v amaterkih ligah. Manjkajo mu le trije.

Campanelle - Primorec 1:1 (1:1)

Strelec: 30. Capraro

Primorec: Sorrentino, Suppani (Fedele), Frangini, Comi, F. Tesser, Di Corato, Grego (Pedrosa), Cherebuch (Antić), Piras, Capraro, Buonpane (Castrillon). Trener: De Sio.

Primorec se je moral tokrat zadovoljiti s točko, čeprav je stalno gospodaril na igrišču. Nogometaši trebenskega društva so zadeli tudi dve vratnici.

Sovodnje - Isontina 0:4

Sovodnje: Devetak, Falcone, Ribolica, Galliussi, Diew, Petejan, Simčič, Rijavec, Formisano, Čavdek, Lutman. Trener: Feri.

Nogometaši Sovodenj so po dobri predstavi v Dolini tokrat utrpeli pekoč poraz. Proti Isontini so izgubili kar s 4:0.

Vesna - Opicina 1:0 (1:0)

Strelec: 1. Skerlić.

Vesna: E. Carli, Miniussi, Renar, Košuta, Gargiuolo (Leghissa), Veronesi, Favone (Martini), Vattovaz, Skerlić, Ferluga, Cuk (Jovičić). Trener: Sardoč.

Vesna je proti Opicini dosegla izjemno pomembne točke. Plavi so se tokrat zagrizeno borili. V vratih je tokrat igral izkušeni Edvin Carli, ki se je izkazal predvsem v drugem polčasu. Na koncu pa še nekaj kronike: nogometaš Opicine je predstavnikom Vesne izustil protislovensko psovko, kar je izvalo precej ogorčenja tudi v nasprotnikovem taboru. Gostje so se nato opravičili za podlo dejanje posameznika.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Jadran Motomarine - Bassano 73:49 (18:7, 39:23, 54:34)

Jadran: Ban 17 (8:8, 0:1, 3:4), Malalan 0 (-, 0:2, 0:1), Škrbec 12 (3:5, 3:5, 1:5), Pregarc 4 (-, 2:3, -), Milisavljevic 6 (4:4, 1:6, -); Gregori 5 (1:1, 2:4, 0:2), Zidarič 9 (-, -, 3:5), Sosič 2 (2:2, -, -), Cettolo 9 (1:3, 4:5, 0:2), Daneu 5 (1:2, 2:3, 0:1), Švab. Trener: Mura.

Jadranovci so na alternativni domači lokaciji v Žavljah brez večjih težav premagali Bassano, ki je začel zelo slabo, saj je v prvi četrtini dosegel le 7 pik. V nadaljevanju so se gostje opomogli, toda Jadran je bil boljši v vseh elementih.

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Gemona - Sloga Tabor Eutonia 2:3 (15:25, 25:20, 18:25, 25:23, 10:15)

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 9, Castellani 4, Jerič 15, Vasilij Kante 16, Vattovaz 15, Trento 15, Privileggi (L1), De Luisa (L2), Buri 7, Gianneselli, 1 Mirko Kante 1, Riccobon. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor v gosteh v Guminu ni imela lahkega dela. Gostitelji so se trdoživo upirali. V petem setu pa so bili Maniajevi odbojkarji bolj zbrani in natančni.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA - V Castel Goffredu

Kras - Castel Goffredo 2:4

Lavis - Kras 2:4