Športna nedelja: Jadran Motomarine premagal vodilnega

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Ronchi 0:1 (0:0)

Primorje: Persic, Kuniqi, Ingrande (Sadik), Pagliaro, Benzan, Bucca, Zarattini (El Mouhadi), Gridel, Pisani (Krasniqi), Školnik, Poropat (Girardini). Trener: Campo.

Gostje so zmagoviti gol na Rouni zadeli v deseti minuti drugega polčasa po napaki Primorja v obrambi. Proseška ekipa je nato reagirala in Girardini je zadel tudi vratnico.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina - Sevegliano Fauglis 1:2 (0:2)

Strelec: Selva 75.

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Racca, N. Marini, Innocenti (Cucca), Tribušon (Stabile), Kožuh, Selva, Kerpan, Pinatti (Semolič). Trener: Sepulcri.

Rdeč karton: Racca 70.

Juventina ni uspela iztrgati točke močnim gostom, čeprav so se Sepulcrijevi fantje borili vse do konca tekme. Gostje so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Nato pa je Juventina reagirala, čeprav so domačini ostali z možem manj. Sodnik je izključil kapetana Racco.

Azzurra Premariacco - Kras Repen 1:2 (1:1)

Strelca: 25. Radujko; 70. Sain

Kras: Francescutti, Fernandez, Cudicio (Petracci), Dekovic, Strussiat, Simoni, Kocman (Zappala), Sain, Volaš, Radujko, Šavron (Beqiraj). Trener: Pahor.

Kras se je z gostovanja vrnil s tremi pomembnimi točkami. Prvi gol so dosegli gostitleji. Nato je Kras reagiral in že dve minuti kasneje je uspel izenačiti Radujko. Drugi polčas je bil zelo napet. Kras je povedel in nato je sodnik dosodil domačinom najstroćjo kazen, ki so jo nato zgrešili.

Sant’Andrea San Vito - Sistiana Sesljan 0:3 (0:1)

Strelci: Zlatič 37. 11-m; Germani 53. 11-m, Marincich 82.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Antonič), Kerpan, Francioli, Zlatič, Cassara (Vasques), Disnan, Marincich, Germani (Celea), Carlevaris (Tomizza), D. Colja (Pitacco). Trener: Musolino.

Nogometaši Sistiane Sesljana so osvojili nove tri točke in potrdili prvo mesto na lestvici. V Trstu so zmagali s pomočjo dveh enajstmetrovk, ki sta si jih izborila Germani in Crosato.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja - Isonzo 1:0 (1:0)

Strelec: 80. Zucchini 11-m

Zarja: Daniel Marković, Aiello (Lorenzi), Racman, Zucca, Cottiga, Varglien, Vascotto, Zucchini, Bernobi, Cepar, N. Malalan (Segulin). Trener: Roviglio.

Mladost - San Giovanni 1:2 (1:1)

Strelec: Iodice 13.

Mladost: Cantamessa, Peric, Mania (Ligia), Tabai, Lavrenčič (Candusso), Iodice, Sangalli (Milan), Bragagnolo (Veneziano), Mucci, Veljković, Marassi (Pierobon). Trener: Pinatti.

Rdeč karton: D. Devetak s klopi

Mladost je tokrat ostala praznih rok. Ekipa iz Doberdoba je povedla v prvem polčasu z golom Iodiceja. Gostje so sicer uspeli izenačiti že v 44. minuti. V prvem polčasu je Mladost igrala boljše. V drugem delu pa so prišli na površje gostje, ki so uspeli zadeti še en gol.

2. AMATERSKA LIGA

Triestina Victory - Breg 2:1 (0:0)

Strelec: 62. avtogol

Breg: Blasevich, Calabrese, Pischianz, Marchetti, Andeasi, Halili, D’Alesio, Sovič, Bazzara (Madrussani), Carbone (Saule), Cermelj. Trener: Quagliarello.

Rdeč karton: 57. Halili.

Vesna - Muglia 0:1 (0:0)

Vesna: Bombardieri, Nabergoi, Renar, Veronesi, L. Carli, Leghissa (Ferluga), Vattovaz (Jovičić), Gargiuolo, Favone (Poiani), Bubnich, Barukčić (M. Vidali). Trener: Sardoč.

Rdeč karton: 91. Gargiuolo (dvojni opomin)

Sovodnje - Moraro 5:1 (1:0)

Strelci: Formisano 10.; Lutman 55., Dornik 60., Formisano 70., Čavdek 80.

Sovodnje: Fabricijo, Komjanc, Noto, Simčič, Čavdek, Petejan, Lutman (Peressini), Rijavec (Černe), Formisano, Dornik, Visintin (Galliussi). Trener: Feri.

Sovodnje so s »petardo« uničile Moraro, ki se je v Sovodnjah upiral le v prvem delu, četudi so belo-modri v uvodnih 45 minutah zgrešili najmanj pet golov. V drugem delu pa se je domačinom odprlo in navijači so lahko uživali ob strelskem festivalu.

CGS - Primorec 1:2 (1:0)

Strelec: 50. Capraro, 81. avtogol

Primorec: Sorrentino, Frangini, Serafini (Suppani), Fontanot (F. Tesser), Fedele, R. Di Corato, G. Di Corato (Pedroza), Piras, Capraro, Buonpane (Mania), Iadanza. Trener: De Sio.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Jadran Motomarine - Murano 65:54 (15:12, 28:34, 45:40)

Jadran: Zidarič 6, Cettolo, Malalan 14, Škerbec 9, Milisavljevic 14, Gregori, Ban 12, Sosič nv, De Petris 2, Daneu 8, Švab nv, Pregarc nv. Trener: Mura.

Jadran je v domači telovadnici na Opčinah premagal prvouvrščeni Murano.