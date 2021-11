Športna nedelja: Jadran OK, Juventina sedmič zapored

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Cervignano – Kras Repen 0:2 (0:1)

Strelca: 46. Smrtnik, 60. Volaš 11-m

Kras Repen: Zitani, Stepančič (Sancin), Beqiraj, Dukić, Strussiat, Fernandez, Pagliaro, Dekovic, Volaš (Matuchina), Radujko, Smrtnik (Kocman). Trener: Kneževič.

Kras Repen je v Červinjanu pokazal svoj najlepši obraz. Kneževičevi nogometaši (Krasov trener je svoje varovance med tednom pošteno predramil) so diktirali tempo igre, ustvarili številne priložnosti za gol in tudi dvakrat zadeli v polno. Tik pred odmorom je goste popeljal v vodstvo Žiga Smrtnik. A pred tem je imel isti igralec in tudi njegov kolega v napadu Dalibor Volaš številne priložnosti za gol. Tudi v drugem polčasu je Kras uveljavil premoč na igrišču. Drugi gol je padel po zaslugi enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Volaš. »Danes moram res čestitati fantom, ki so dokazali, da sodijo med boljše v skupini B. S pomočjo nove zmage smo se približali tretjemu mestu na lestvici,« je dejal predsednik Goran Kocman.

Primorec - Chiarbola Ponziana 1:2 (1:1)

Strelec: 25. Mascolo

Primorec: Sorrentino; Kuniqi, Radisavljević, Ciliberti, Curzolo, De Leo, Capraro (Bonacci), Dini, Mascolo (Norbedo), Russo, Murano. Trener: De Sio.

Rdeč karton: 57. Kuniqi

Primorec še naprej sameva na dnu lestvice skupine B elitne lige. A tudi tokrat so se De Siovi nogometaši solidno upirali nasprotniku. Primorec je v prvem polčasu povedel in imel nekaj lepih priložnosti za podvojitev. Pred odmorom so gostje izenačili. V drugem polčasu pa so domačini popustili in Chiarbola Ponziana je po izključitvi Kuniqija zadel še drugi gol.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina – Costalunga 5:0 (2:0)

Strelci: 15. Piscopo, 42. Cocolet; 47. Cocolet; 84. Selva, 86. Selva

Juventina: Gregoris, Trevisan (La Notte), Celcer, Racca (Popović), Marini, Černe, Hoti (Tomat), Cuca (Zrjmuni), Selva, Piscopo, Cocolet (De Cecco). Trener: Sepulcri.

Rdeč karton: 38. Piscopo.

Juventina je v skupini B promocijske lige zmagala še sedmič zapored. Danes so štandreški rdeče-bele popolnoma onesposobili tržaško Costalungo. V prvem polčasu je v 15. minuti zadel v polno Piscopo, ki je bil v 38. minuti tudi izključen. Kljub možu manj je ob izteku prvega dela tekme na 2:0 povišal Cocolet. Ta je v uvodnih minutah drugega polčasa dosegel tretji gol za domače moštvo. Nakar je stopil v ospredje Selva, ki je proti koncu srečanja dal dva gola. Omeniti je treba, da je po dveh letih zaradi poškodbe ponovno stopil na igrišče Aleksander Popović.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Centro Sedia

Tekmo so preložili zaradi dveh okuž z novim koronavirusom. Odločitev je padla danes zjutraj. Srečanje bi lahko nadoknadili v sredo, 17. novembra.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Montebello Don Bosco 1:2 (1:1)

Strelec: 2. Bukavec

Vesna: Škerk, Brec, Renar, Veronesi, Nabergoi, Frediani, Favone (Jovičić), Giovannini, Vidali, Bukavec (Kuk), M. Colja. Trener: Venanzi.

Vesna je po dolgem času spet nastopila na domačem igrišču v Križu. Zelenica nima več naravne podlage, toda umetno, ki je izjemno kakovostna. Vesna je povedla z Bukavcem, gostje pa so uspeli izenačiti pred odmorom. V drugem polčasu je bila igra živahna. V 30. minuti je Montebello zapravil priložnost za vodstvo. Vesnin vratar Škerk je namreč ubranil najstrožjo kazen. Vseeno so se zmage na koncu veselili gostje, ki so zadeli v zadnjem delu srečanja.

Breg – Romana 3:4 (2:2)

Strelci: 2. Madrussani, 40. Danieli; 60. D. D’Alesio

Breg: Blasevich, Madrussani, Garofalo, Marchetti, Maselli, Andreasi, S. Nigris, Scaligine, Abatangelo, Farci, Danieli. Trener: Quagliariello.

Vodilna Romana je, čeprav s težavo, iz Doline odnesla vse tri točke in ostaja tako po 8. krogu nepremagana na vrhu lestvice. Obe ekipi sta igrali zelo odprto. V prvem polčasu so gledalci videli štiri gole, po dva v vsaka vrata. V drugem polčasu je bila Romana bolj natančna in se veselila nove pomembne zmage. Breg je dokazal, da vsekakor sodi med boljše ekipe v tržaški skupini 2. AL.

Turriaco – Primorje 1:1 (0:1)

Strelec: 5. Saule

Primorje: Karan, Emili (N. Tesser), Muccio Crasso, Woroniecki, Miniussi, Jurissevich, Tuccio, De Sio (Villa), F. Tesser, Marconi (Suppani), Saule. Trener: Biasin.

Primorje je na težkem gostovanju v Turjaku odščipnilo točko. Ekipa proseškega društva je povedla v uvodnih minutah s Saulejem, ki je bil najbolj spreten v kazenskem prostoru in je žogo odbil v mrežo po prostem strelu Furia Tesserja. V 12. minuti je Turriaco ostal z možem manj, saj je domači branilec z roko ubranil strel v kazenskem prostoru. Primorje je imelo na razpolago enajstmetrovko, ki jo je nato Tuccio zgrešil. Turriaco je nato uspel izenačiti na začetku drugega polčasa. V 63. minuti so se domačini spet približali zadetku, a vratar Karan je mojtrsko branil.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

San Donà – Jadran Monticolo&Foti 59:75 (16:9, 31:35, 46:59)

Jadran: Batich 13 (2:3, 1:3, 3:8), Zidarič 4 (-, 2:3, 0:2), Ban 9 (4:6, 1:6, 1:3), Schina 14 (5:9, 3:6, 1:1), De Petris 0 (-, 0:2, -), Jakin 11 (3:4, 1:2, 2:3), Malalan 4 (-, 2:3, -), Pregarc 5 (-, 1:1, 1:1), Bunc 2 (-, 1:1, 0:1), Rajčič 5 (-, 1:3, 1:2), Milisavljevic 8 (2:2, 3:5, 0:1). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 6. krogu C-lige gold zanesljivo premagali San Donà. Končni izid je bil 59:75 v korist Jadranove peterke, ki pa je tekmo začela zelo zadržano. V prvih desetih minutah igre so gostje zadeli vsega le 9 točk. Znova so se pojavile težave v napadu, za katere pa so tokrat Ban in soigralci kmalu našli prave rešitve. V drugi četrtini so Oberdanovi varovanci močno pritisnili na plin in s tokrat zanesljivim metom odšli na glavni odmor s 4 točkami naskoka (31:35). V tretji četrtini so gostje predvsem z zelo učinkovito obambi dokončno strli odpor mlade domače peterke in dejansko zapečatili zmago. V zadnji četrtini je namreč Jadran brez težav nadziral goste in zasluženo prišel do tretje letošnje zmage.

V Jadranovem taboru so čisto vsi prispevali svoj delež k zmagi, tokrat pa je v ospredje stopil predvsem mladi Lucas Jakin (letnik 2002), ki je dosegel 11 točk z zelo dobrimi odstotki pr metu. Ravno Jakin in Matija Batich (13 točk) sta z zadetimi trojkami v ključnem trenutku poskrbela, da je Jadran odbil napade San Donaja in z zmago popravil negativen vtis z zadnjih tekem. Košarkarje Jadrane čaka tudi v prihodnjem krogu gostovanje, in sicer v nedeljo, 14. novembra, v Veroni.