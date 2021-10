Športna nedelja: Jadran praznih rok v Bocnu

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Bozen - Jadran Monticolo&Foti 68:58 (16:15, 30:30, 48:47)

Jadran: Batich 9 (2:4, 2:3, 1:3), Ban 7 (2:2, 1:3, 1:3), Jakin 0 ( -, 0:1, 0:1), Bunc 2 (0:2, 1:1, -), Malalan 5 (2:3, -, 1:2), Schina 16 (2:4, 1:4, 3:4), De Petris 4 (-, 2:4, -), Rajčič 6 (-, -, 2:5), Milisavljevic 9 (5:6, 2:5, 0:1), Zidarich 0 (-, -, 0:2). Trener: Dean Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v Bocnu ostali praznih rok. V četrtem krogu so proti še nepremagani domači peterki izgubili z 58:68. Tekma je bila sicer v prvih treh četrtinah povsem izenačena, Bozen pa si je odločilno prednost priigral v zadnjih desetih minutah igre. Oberdanovi varovanci so pred tem držali stik z domačini, niso pa predvajali prepričljive igre. Imeli so težave tako v obrambi kot v napadu, ki ostaja negativna točka Jadranove igre. Na drugi strani so domači košarkarji igrali z veliko zagnanostjo in složnostjo ter na koncu zasluženo vknjižili še četrto zaporedno zmago v letošnji sezoni.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorec 1966 – Ancona Lumignacco 0:3 (0:3)

Primorec: Sorrentino, Kuniqi, Zanier (Norbedo), De Leo, Radisavljević, Ciliberti (Mascolo), Dini, Russo (Ravalico), Murano, Iadanza (Carato), Zarattini (Bonacci). Trener: De Sio.

Primorec ostaja po šestem krogu na zadnjem mestu na lestvici v skupini B elitne lige. Trebenski rdeče-beli so v prvem polčasu yapravili priložnost za izenačenje, saj so pri delnem izidu 0:1 zgrešili najstrožjo kazen z Muranom. Tudi v drugem polčasu so gostitelji zapravili več priložnosti za gol.

Sistiana Sesljan – Ronchi 1:0 (1:0)

Strelec: 3. Tomasetig

Sistiana Sesljan: Colonna, L. Crosato, Benussi, Dussi, Steinhauser, Vecchio, Tomasetig (Bossi), Madotto, Sammartini (Germani), Carlevaris, D. Colja (Zicchinolfi). Trener: Musolino.

Sesljanski »delfini« so v 6. krogu elitne lige končno prvič letos zmagali. Rumeni-modri so povedli že v 3. minuti s Samom Tomasetigom, ki je sprožil lep strel iz daljave. Nato so gostitelji v prvem polčasu zgrešili cel kup priložnosti. Vključno so zastreljali tudi enajstmetrovko v 25. minuti z Dussijem. Tudi v drugem polčasu je bil Sistiana Sesljan boljši na igrišču, a drugih golov gledalci v Vižovljah niso videli. Sistiana Sesljan bo v soboto igral v gosteh v Repnu proti Krasu.

1. AMATERSKA LIGA

Fiumicello – Zarja 3:1 (3:0)

Strelec: 85. Fabris

Zarja: Budicin, S. Barnobi (Rizzotto), Stocca Kralj, Calzi, Zucca, Lombisani, Cepar (Di Donato), Cottiga (Cufar), F. Bernobi (Petracci), Fabris, Franzot (Lorenzi). Trener: Ravalico.

Rdeči karton: 40. Zucca

Zarja bi lahko na gostovanju v Fiumicellu iztrgala kaj več. Rdeči so zapravili številne priložnosti za gol. Fiumicello je vse tri gole zadel v prvem polčasu. V drugem polčasu je Zarja igrala z možem manj, a kljub temu so bili Ravalicovi nogometaši enakovredni domačinom.

2. AMATERSKA LIGA

Buttrio – Sovodnje 1:9 (0:3)

Strelci: Dornik 4, Simčič, Lutman, Vižintin 2, Peressini

Sovodnje: Zanier, Juren (Boškin), Simčič, Rijavec (Čavdek), Falcone, Petejan, Marušič (Peressini), Galliussi (E. Kogoj), Vižintin, Dornik, Lutman. Trener: Trangoni.

Na umetni travi v Buttriu so se nogometaši Sovodenj dobesedno razigrali in napolnili domačo mrežo s kar devetimi goli. Že po prvem polčasu je bil izid 3:0 za goste, ki so v drugem polčasu zadeli še šest golov.

Breg – Muglia 7:1 (4:0)

Strelci: 1. Delvecchio, 10. Garofalo, 19. Madrusani, 43. Abatangelo; 56. D’Alesio, 75. S. Nigris, 90. Delvecchio

Breg: Blasevich, Garofalo (S. Nigris), Delvecchio, Marchetti, Pagliaro (Marchio), Andreasi, D’Alesio (Scaligine), Maselli, Abatangelo (Valentinuzzi), Madrussani, Cermelj (L. Nigris). Trener: Quagliarello.

Breg je presenetil, saj je kar s 7:1 premagal ekipo, ki je imela enako število točk na lestvici. Že po prvem polčasu je bil izid 4:0. Čez en teden čaka Breg derbi na Proseku s Primorjem.

Academy TS – Primorje 1924 3:0 (1:0)

Primorje: Karan, N. Tesser, Muccio Crasso, Woroniecki (Suppani, Bais), Miniussi, Grego, Palermo, De Sio (Jurissevich), F. Tesser, Saule, Villa (Marconi). Trener: Biasin.

Rdeči karton: N. Tesser 84.

Po izenačenem prvem polčasu je moralo Primorje priznati premoč ekipe Trieste Academy. V drugem delu so bili za rdeče-rumene usodne številne naivne napake. Povrh tega je Biasinova ekipa končala tekmo z možem manj, saj je sodnik pokazal rdeči karton Nicoli Tesserju.

Vesna – Romana 1:4 (0:3)

Strelec: 50. Favone

Vesna: Rodella, M. Colja (Giovannini), Renar, Veronesi (Masia), Frediani, Nabergoi, Favone, Cuk (Martini), Vidali (Vidoni), Špeh (Prelaz), Brez. Trener: Venanzi.

Vesna je tudi proti Romani ostala praznih rok, četudi so bili gostitelji povsem enakovredni Tržičanom. V prvem polčasu je Vesna zadela dve prečki in plavi so imeli še druge številne priložnosti za gol. V prihodnjem krogu naj bi kriška ekipa igrala že v petek zvečer proti Opicini.