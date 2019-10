Športna nedelja: Jadran zmagal, derbi Vesni

NOGOMET

ELITNA LIGA

Codroipo - Primorje 2:0 (0:0)

Primorje: Persic, Kuniqui, Ingrande (Giradini), Pagliaro, Benzan, Debernardi, Zarattini (Lizzul), Gridel (Krasniqui), Pisani (El Mouhadi), Školnik, Poropat. Trener: Campo.

Codroipo sodi v skupino ekip, ki se bo borila za obstanek. »Zaradi tega bi morali na tej tekmi osvojiti točke,« je po tekmi dejal trener Michele Campo. V prvem polčasu sta si bili ekipi enakovredni. Dvajset minut pred koncem srečanja so nogometaši proseškega društva drago plačali napako v zvezni liniji. Drugi gol so gostitelji zadeli deset minut pred koncem srečanja s pomočjo enajstmetrovke.

PROMOCIJSKA LIGA

Romans Medea - Kras Repen 4:1 (1:1)

Strelec: 38. Volaš.

Kras: Francescutti, Škabar (Moscato), Cudicio (Petracci), Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (Sancin), Fernandez, Volaš, Zappala, Savron (E. Bresich). Trener: Pahor.

Kras se je v Romansu boril vse do zadnjega dela srečanja, ko so gostje v petnajstih minutah dosegli tri gole. Večji del srečanja je bil izenačen. Romans Medea je povedel v 26. minuti. Deset minut kasneje pa je Volaš uspel izenačiti. Romans Medea je nato zadel v 75., 89. in 90. minuti.

Sistiana Sesljan - Ol3 4:0 (2:0)

Strelca: D. Colja 2., Zlatič 18. 11-m; D. Colja 47. in D. Colja 51.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Cociani), G. Kerpan (Erik Colja), Cassara (Del Rosso), Zlatič, Carli, Disnan, Vasques (Germani), Pitacco, Tomizza, David Colja (Antonič). Trener: Musolino.

Delfini iz devinsko-nabrežinske občine so tokrat igrali zelo solidno in zasluženo visoko premagali Ol3 iz Fojde. »Celotna ekipa je igrala dobro. Pohvaliti moram prav vse posameznike. Še posebej Davida Coljo, ki je zadel tri gole,« je dejal team manager ekipe Paolo Soavi.

Trieste Calcio - Juventina 4:0 (1:0)

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Racca, N. Marini, Cuca, Nassiz (Stabile), Kožuh (Semolič), Selva, Kerpan (Innocenti), Pinatti (Tribušon). Trener: Sepulcri.

Trieste Calcio je zmagal 4:0. Na igrišču pa ni bilo take razlike med ekipama. Juventina je bila v prvem polčasu celo boljši tekmec. Gostitelji pa so bili bolj natančni v kazenskem prostoru.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Aquileia 0:5 (0:3)

Mladost: Cantamessa (Devetak), Mania’, Comar, Tabai, Candusso, Lavrenčič (Furlan), Bressan, Bragagnolo (Marassi), A. Cadez, Veljković (Mucci), Mason. Trener: Pinatti.

Rdeča kartona: A. Cadez in Mania’

Uvodni del tekme je bil za doberdobsko ekipo nesrečen. Gostje so zadeli dva gola. Hkrati pa sta se poškodovala dva domača nogometaša: Bragagnolo in Comar, kar je negativno vplivalo na potek srečanja. V drugem polčasu je sodnik pokazal še rdeč karton Alanu Cadezu in Maniaju. Pot gostov do zmage je bila tako olajšana.

Domio - Zarja 2:3 (1:0)

Strelca: 60. Bernobi, 65. Bernobi, 76. Vascotto

Zarja: Budicin, Mattera (Lorenzi), Norante, Zucca, Aiello (Marković), Varglien, Vascotto, Cottiga (Zucchini), Bernobi, Malalan, Racman (Cepar). Trener: Roviglio.

Z dobro igro v drugem polčasu je Zarja na gostovanju pri Domju osvojila pomembne tri točke.Dva gola je tokrat zadel Francesco Bernobi. Odlično pa je igral Niko Malalan, ki je tekmo začel v začetni enajsterici.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna - Breg 3:2 (2:0)

Strelci: 1. Vidali, 38. Favone; 51. Schiraldi, 54. Favone, 76. Cermelj

Vesna: Bombardieri, Gargiuolo, Renar, Miniussi (Vidoni), Košuta, L. Carli, Favone (Martini), Ferluga, Vidali (Vattovaz), Cortellino (Čubej), Barukčič. Trener: Sardoč.

Breg: Blasevich, Spena, Pischianz (Madrussani), La Bella (Sartoretto), Andreassi, Sovic (Saule), Calabrese (Schiraldi), Marchio, Carbone (Bazzara), D'Alesio, Cermelj. Trener: Quagliarello.

Rdeča kartona: 53. Blasevich, 93. Schiraldi.

Kriško-breški derbi je osvojila Vesna, ki je bila v fazi napada bolj natančna pred vrati. V Križu sta se ekipi srečali šele po 38-ih letih. Čeprav sta ekipi začeli igrati v amaterskih prvenstvih v sezoni 1965/66, sta doslej igrali 14 derbijev. Prvega v sezoni 1969/70, zadnjega pa v sezoni 1980/81, vse v 2. AL. Kar 10 derbijev se je končalo pri neodločen rezultatu (5 brez gola), 4 derbije pa je osvojila Vesna. Na 14 derbijih je skupno padlo 22 golov, 15 jih je dala Vesna, 7 pa Breg (statistični podatki Bruna Rupla).

Vesna je povedla v prvi minuti s Kristjanom Vidalijem, ki je bil z glavo najvišji po podaji s kota. Za 2:0 je poskrbel Favone, ki je zadel po prostem strelu z odločilno pomočjo živega zidu. Na začetku drugega polčasa je za Breg zadel hitri Schiraldi. Breg se je opogumil in igral bolj napadalno. Vesna pa je skušala presenetiti v protinapadu. V enem izmed teh so plavi zadeli. Bregov vratar je na robu kazenskega prostora podrl Vidalija, dotaknil pa se je tudi žoge. Sodnik je brez oklevanj vratarju pokazal rdeči karton in dosodil prosti strel, ki ga je natančno izvedel Favone. Ko je vse kazalo, da ne bo več presenečenj, je za drugi gol Brega poskrbel Cermelj. Zadnje minute so bile razburljive. Sodnik je izključil še Schiraldija (drugi rumeni karton). Cermelj pa je zadel prečko.

Po trikratnem sodnikovem žvižgu so se Vesnini nogometaši veselili prve prvenstvene zmage. Pri Bregu pa so bili zelo jezni in razočarani.

Sovodnje - Piedimonte 4:0 (3:0)

Strelci: 15. Dornik, 25. Lutman, 38. Petejan; 65. Formisano

Sovodnje: J. Devetak, Tomšič (Falcone), Ribolica, Čavdek, Diew, Petejan, Dornik (Visintin), Rijavec, Formisano (Pintar), Černe (Komjanc), Lutman (Peressini). Trener: Feri.

Sovodnje so prebile led. Ekipi iz Podgore so servirale poker. Že po prvem polčasu je bil izid 3:0 za belo-modre, ki so v drugem polčasu dosegli še en zadetek.

Moraro - Primorec 0:0

Primorec: Sorrentino, Frangini, Serafini, Fedele, F.Tesser (De Leo), Grego, R. Dicorato, Cerebuch (Piras), Capraro, Tuccio (Buonpane), Mania (Iadanza). Trener: De Sio.

Primorec se je moral tokrat zadovoljiti s točko. Primorčev trener De Sio se je pritoževal zaradi zelo slabega igrišča, na katerem so odigrali srečanje.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Jadran Motomarine - Montebelluna 70:65 (20:14, 41:30, 57:46)

Jadran: Ban 17 (4:4, 2:8, 3:5), De Petris 4 (-, 2:7, -), Malalan 5 (-, 1:1, 1:2), Daneu 3 (1:2, 1:5, 0:3), Škerbec 9 (1:1, 4:9, 0:3); Zidarič 3 (-, -, 1:5), Gherlani nv, Gregori 13 (1:1, 3:3, 2:6), Švab nv, Sosič 0 (-, 0:1, 0:1), Pregarc 6 (2:2, 2:2, -), Milisavljevic 10 (-, 5:6, 0:1). Trener: Mura.

Po porazu na gostovanju v Venetu proti ekipi Abano so jadranovci znova postregli z dobro predstavo in osvojili nov par točk. Jadran je zanesljivo vodil več del tekme. Le v zadnji četrtini so se jim gostje približali,. Tudi nevarno, saj je bilo 17 sekund pred zvokom sirene izid 68:65. Jadranovci se niso več pustili presenetiti in so zbrano odigrali do konca.

ŽENSKA C-LIGA

Sistema Rosa - Polet 85:39 (25:3, 43:16, 68:33)

Polet: Croselli, Perčič 2 (-, 1:5, 0:2), Gasparo 9 (-, 3:5, 1:1),Vremec 0 (-, 0:5, 0:2), Sosič 0 (-, 0:2, -), Battilana 2 (-, 1:1, 0:1), Krečič 6 (0:2, 3:7, -), Zobec 3 (3:6, 0:1, -), Bevitori 12 (1:3, 4:5, 1:2), Susanj 1 (1:2, 0:9, -), Toscan 2 (-, 1:2, -), Bresciani 2 (2:4, 0:3, 0:3). Trener: Jure Krečič.

Ženska ekipa Poleta je prvenstvo C-ige začela s porazom. Pordenone ima močno ekipo, v kateri je prva violina srbska igralka Zaričeva.