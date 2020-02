Športna nedelja: Jadran zmagal, na derbiju v Repnu brez zmagovalca

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD -

Jadran Motomarine - Abano Montegrotto 74:58 (14:11, 33:22, 53:39)

Jadran: Ban 18 (2:2, 2:7, 4:8), Cettolo 13 (1:2, 6:8, 0:2), De Petris 16 (2:2, 7:12, -), Malalan 0 (-, 0:1, 0:1), Skerbec 10 (4:5, 3:5, 0:2), Sosič 4 (-, 2:5, -), Daneu 6 (-, 3:9, 0:1), Vremec 0, Milisavljevič 7 (1:2, 3:6, 0:1), Gregori nv, Zidarič nv., Pregarc nv. Trener: Mura. Skoki 48 (v obrabi 32, v napadu 16), podaje 21, pridobljene žoge 11, izgubljene žoge 15.

Jadranovci so tokrat odlično izkoristili domače igrišče in premagali višjepostavljeni Abano, ki je tako prekinil niz osmih zaporednih zmag.

Prva četrtina je bila še izenačena, četudi je imel Jadran vedno pobudo v svojih rokah. Ekipi sta se spoznavali, hkrati pa je igro skazilo tudi (pre)več napak. V drugi četrtini pa se je začel pohod na zmago, saj so domači košarkarji prevzeli odločilen naskok. Sprva so povedli na 23:16, po dveminutnem zatišju pa še na 25:18, po delnem izidu 8:0 pa že 33:19. Pred odmorom je Abano s trojko le ublažil naskok, a nasposled visokega vodstva do konca ni uspel zmanjšati. Jadran je namreč z odlično obrambo in premišljenim napadom spravil v škripce nasprotnika, ki je tako izgubil samozavest. Vodstvo je večal in ga v zadnjih dveh delih ohranjal na več kot 15 točk. »Igralci so zaigrali hladnokrvno in kljub agresivni obrambi nasprotikov, ohranjali mirne živce. Hkrati pa so se ves čas držali trenerjevih nasvetov v napadu, kar je doprineslo tudi do pomembne zmage,« je po tekmi še povedal športni direktor Andrej Vremec.

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Primorje - Pro Cervignano 1:3 (1:3)

Strelec: 20. Mormile

Primorje: Persic, Sadik, Poropat (Sassonia), Pagliaro, Benzan, Kuniqi, Zarattini (Girardini), Gridel, Mormile, Školnik, El Moujahdi (Lizzul). Trener Campo.

Primorje je spet v prvih minutah doživelo hladno prho, saj so nasprotniki po zaslugi napak v obrambi takoj povedli z 2:0. Primorje je v nadaljevanju vendarle reagiralo in začelo napadati. V 20. minuti je bil uspešen Mormile, zadnji gol – tretji nasprotnikov – pa je padel le nekaj minut pred koncem prvega polčasa spet zaradi napake obrambe.

Ko je bil rezultat že skoraj zapečaten, pa je Primorje začelo igrati bolj prepričljivo. V drugem polčasu pa so bili nasprotnikom skorajda enakovredni, saj so igrali zbrano in hitro. »Res manjka malo, da bi bili nasprotnikom vendarle povsem enakovredni. Danes bi bil izenačen izid pravičen rezultat,« je po tekmi dejal predsednik Primorja Zuppin. »V drugem polčasu smo bili celo mi boljši tekmec. Delo čez leto že kaže prve sadove, to predvsem v igri, na žalost pa še ne v rezultatih.«

PROMOCIJSKA LIGA -

Kras Repen - Sistiana Sesljan 2:2 (1:1)

Strelci: 22. Germani po 11-metrovki, 42.Volaš po 11-metrovki, 50. Germani po 11-metrovki, Volaš v 80. minuti

Izključena: Kocman v 29. minuti, Colonna v 80. minuti

Kras Repen: Francescutti, Rojas Fernandez, Cudicio, Deković, Strussiat, Simeoni (Bequirai), Koman, Sain (P. Brescih), Volaš, Radujko, Savron. Trener: Pahor.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Tawgui), Kerpan, Francioli (Cassara'), Zlatić, Carli, Tomizza, Vasques (Pitacco), Marincich, Germani (Celea), D. Colja (Gon). Trener: Musolino.

Napeta tekma za vrh lestvice promocijske lige se je končala brez zmagovalca, dvema izključitvama in štirimi goli, ki so si sledili v enakem zaporedju, čisto vsi pa so padli po 11-metrovki. Prvi je povedel Sesljan Sistiana z Germanijem, ki je precizno streljal 11-metrovko, potem ko je v kazenskem prostoru Simeoni zagrešil prekršek nad Davidom Coljo. Kras je 20 minut kasneje odgovoril z Volašem, ki je prav tako bil uspešen po 11-mestrovki. Sodnik jo je dosedil po prekršku Alena Carlija. Sistiana Sesljan je v drugem delu spet prva povedla, tokrat so si nogometaši iz Vižovelj priigrali 11-metrovko, ki jo je Germani uspešno izvedel. Tudi četrti gol srečanja pa je padel brez akcije: spet je streljal Volaš (po napaki vratarja Colonne, ki je bil nasposled izključen). V izteku srečanja pa je bil Kras spet v napadu, a so 100-odstotno priložnost Volaša ubranili. Bo boljši predstavi Krasa in zelo borbeni tekmi, se je končalo z 2:2.

Sistiana Sesljan je s točko ohranil prvo mesto (46), Kras Repen je z 41 točkami četrti.

Juventina - Sant’Andrea San Vito 4:1 (3:0)

Strelci: 3., 5. in 24. minuti Selva, 78. minuti Stabile

Juventina: Furios, Marini, Del Negro, Racca, Marini, Innocenti (Semolič), Goz, Kožuh, Selva (Pinatti), Kerpan, Nassiz (Stabile). Trener: Sepulcri.

Proti predzadnjeuvrščenemu Sant'Andrea San Vito je Juventina gladko zmagala. Že v prvem delu je dokazala premoč s tremi goli Sevle, ki se je vrbil po izključitvi, po poškodbi pa e je v začetno postavo vrnil tudi Kožuh.

Edini go je San Vito zadel v drugem delu po 11-metrovki, nekaj minut kasneje pa je za končni izid 4:1 zadel še Stabile, ki je zamenjal Nassiza.

Naspoh je Juvetina zaigrala dobro in bolj povezano. V drugem polčasu so imeli štandreški nogometaši tudi več priložnosti za gol.

1. AMATERSKA LIGA -

Mladost - Domio 1:1 (0:1)

Strelec: 42. Tabai

Mladost: Margolini, Patessio (Mucci), Comar, Tabai, Candusso, Mascarin, Sangalli, Bressan (Furlan), Ligia (Cadez), Veljkovic, Veneziano (Marassi). Trener: Pinatti.

Doberdobski nogometaši so bili večji del tekem v prednosti, a so se na koncu morali zadovoljiti z delitvijo točk. V prvem delu so bili zelo napadalni, saj je čisto priložnost zgrešil Lizza (streljal v vratarja), nato je bil spet nevaren Veneziano, prvi gol pa je naposled padel v 42. minuti: strel s kota je z glavo v mrežo odbil Tabai. V tem delu so nasprotniki bolj spremljali igro Mladosti in sploh niso zaposlili obrambnih igralcev doberdobskega moštva.

Drugi polčas je spet začel z napadalno igro Mladosti. Po Tabaiu (za gol mu je zmanjkalo res nekaj centimetrov) je z glavo streljal še Mascarin. Četudi so nasprotniki v nadaljevanju ostali v desetih, so v izteku tekme zaigrali bolje. Po napaki obrambe si je Domio priigral 11-metrovko in jo tudi uspešno izvedel v 70. minuti tekme. Konec srečanja je bil v napadalnih vrstah bolj miren, živo pa je bilo na igrišču vse do konca, to pa po zaslugi sodnika, ki je bil bržkone preveč popustljiv.

Zarja - UFM 0:2 (0:1)

Zarja: Budicin, Mattera (Cottiga), Norante, Zucca, Aiello (Centrone), Varglien, Čepar (Cinque), Vascotto, Bernobi, Gabris, Racman (Malalan). Trener: Roviglio.

Zarja se je v prvem počasu dobro upirala, favoriziranemu nasprotniku je bila povsem enakovredna. Prvi gol je sicer padel po sporni enajstmetrovki, v drugem delu sprečanja pa je druga sila prvenstva vendarle pokazala, zakaj je tam zgoraj. Gostje so spretno izkoristili napako domačih igralcev, povedli z 2:0 in tako odnesli domov vse tri točke.

2. AMATERSKA LIGA -

Breg - Campanelle 0:1 (0:1)

Breg: Blasevich, Calabrese, Madrussani (Carbone), Marchetti, Bobbini, Galata’, D’Alesio, Sovič, Bazzara (Saule), Maselli, Cermelj (Abatangelo). Trener: Quagliarello.

Breg je proti nižjepostavljenemu nasprotniku klonil. Edini gol je padel v prvem počasu, potem ko so Campanelle izkoristile napako obrambe. V nadaljevanju je Breg napadal, a se žoga nikakor ni zakotalila v gol.

Audax - Primorec 0:1 (0:1)

Strelec: 31. F. Tesser

Primorec: Sorrentino, Fedele, Tuberoso (Frangini), De Leo, F. Tesser (Fontanot), Comi, Cerebuch (Grego), Piras, Iadanza (G. Di Corato), Caprato, Buonpane. Tener: De Sio.

Primorec je proti trdoživemu Audaxu, ki se je boril skozi celo tekmo, osvojil vse tri točke. Edini gol je padel v 31. minuti; dosegel ga je Furio Tesser s krasnim udarcem v »sedmico vrat« zunaj kazenskega prostora. Gostje so sicer imeli tudi v drugem polčasu nekaj priložnosti, niso pa bili dovolj spretni pri zaključevanju.

Fogliano Turriaco - Sovodnje 0:1 (0:1)

Strelec: 20. Visintin

Sovodnje: Devetak, Galliussi, Ribolica, Simčič, Diew, Petejan, Lutman (Peressini), Rijavec, Formisano, Čudek (Dornik), Visintin (Tomsič).Sovodnje so proti nevarnemu tekmecu osvojili vse tri točke. Več je bilo priložnosti, uspešen pa je bil na koncu samo Visintin že v 20. minuti. Nasprotniki so zaposlili vratarja Sovodenj le enkrat, bolj napadalno so igrale skratka Sovodnje, ki pa so v tej fazi igre tudi zagrešile več napak.