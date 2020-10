Športna nedelja: Kras in Juventina z enakim izidom

NOGOMET

ELITNA LIGA

Codroipo - Sistiana Sesljan 1:1 (1:1)

Strelec: Carlevaris 11-m 9.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Kozmann, Francioli, Zlatič, Carli, Pitacco, Taučer (Zicchinolfi), Germani (Del Bello), Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

Delfini iz devinsko-nabrežinske občine so v Codroipu iztrgali pomembno točko. Tekma je bila precej izenačena. Gostje so povedli v 9. minuti, ko je najstrožjo kazen, ki si jo je izboril mladi Pitacco, uspešno izvedel Carlevaris. Že pet minut kasneje pa so domačini izenačili po edini napaki v obrambi Sistiane Sesljana na celotnem srečanju. Obrambna vrsta je drugače igrala izjemno solidno. V taboru Sesljana so bili po tekmi zadovoljni: »Dokazali smo, da smo v dobri formi,« je dejal spremljevalec Paolo Soavi. Sistiana Sesljan bo v soboto ob 16. uri v Vižovljah igral proti tržaškemu San Luigiju.

Primorec - Tricesimo 1:2 (0:0)

Strelec: 88. Capraro

Primorec: Sorrentino, Ciliberti, Zarattini (Fedele), Piras, Frangini, Školnik, Haxhija, R. Dicorato (Iadanza), Pisani (Bodo), Marocco, Capraro. Trener: De Sio.Rdeč karton: 70. Haxhija.

Napaki v obrambi sta bili usodni za Primorec, ki je v drugem polčasu nekoliko popustil. Ob izteku srečanja so trebenski rdeče-beli zmanjšali zaostanek s Caprarom.

PROMOCIJSKA LIGA

Ol3 - Kras Repen 1:3 (0:0)

Strelec: Volaš 53., 70. in 85.

Kras Repen: Zuani, Stepančič, Beqiraj, Fernandez (Sain), Simeoni (Pagliaro), Strussiat, Kocman (Sancin), Dekovic (Matuchina), Volaš, Radujko, Menichini. Trener: Kneževič.

Kras se je iz Povoleta vrnil s tremi dragocenimi točkami in predvsem z dejstvom, da želi napadalec Dalibor Volaš tudi letos odigrati pomembno vlogo pri rdeče-belih. Volaš je namreč danes zadel vse tri zadetke. Za dve odločilni podaji pa je prispeval Ivan Kocman, ki dokazuje, da je pomemben člen Kneževičeve čete. Slabi novici pa sta poškodbi Simeonija in Dekovica (koliko sta hudi, bomo izvedeli v prihodnjih dneh). Vsi goli so padli v drugem polčasu. Kras je povedel 2:0, nato pa so domačini zmanjšali zaostanek. Kras se tokrat ni pustil presenetiti in Volaš je v zadnjih minutah dodal piko na i.

Juventina - Sevegliano Fauglis 3:1 (1:0)

Strelca: Hoti 44.; Selva 53. in 83.

Juventina: Gregoris, Innocenti, F. Marini, Racca, Russian, Cuca, Tomat, Kožuh, Selva, Kerpan (Juren, Del Negro), Hoti. Trener: Sepulcri.

Juventina je v domačem Štandrežu dosegla še eno pommebno zmago. Sepulcrijevi fantje so premagali solidni Sevegliano, ki bo letos marsikomu trn v peti. Rdeče-beli so povedli tik pred koncem prvega polčasa s Hotijem, ki je bil s Selvo med boljšimi na igrišču. V drugem polčasu je za Juventino zadel prav Selva, ki je bil odločilen še v zadnjih minutah srečanja. Pred tem pa so umanjšali zaostanek gostje in imeli so še eno priložnost za izenačenje, a vratar Gregoris se je izkazal ter odlično branil. Edina negativna točka je, da se je poškodoval Kevin Kerpan.

1. AMATERSKA LIGA

San Giovanni - Zarja 1:0 (0:0)

Zarja: Giugovaz, S. Barnobi, Benci (Stocca Kralj), Zucca, Vascotto (Saule), Varglien, Danuzzo, Aiello, Doz (N. Malalan), M. Barnobi (Montico), Madrusan (Cepar). Trener: Roviglio.

Zarja je bila večji del tekme enakovreden nasprotnik tržaškemu San Giovanniju, ki pa je izkoristil napako Zarje in zmagovito povedel. Bazovsko moštvo je imelo deset minut pred koncem tekme stoodstotno priložnost za izenačenje, toda Barnobi je sam pred praznimi vrati poslal žogo mimo vrat.

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Campanelle 2:0 (0:0)

Strelca: 89. M. D’Alesio, 91. Maselli

Breg: Blasevich, Brandolisio, Delvecchio, Marchetti, Lauro, Halili, Maselli, Scaligine, Danieli (Andreasi), Carbone (M. D’Alesio), Abatangelo. Trener: Quagliarello.

V Dolini je že vse kazalo, da bo prišlo do delitve točk. Naposled pa so Bregovi nogometaši zadeli dva gola. Za prvega je poskrbel Mauro D’Alesio, ki se je vrnil po dolgem okrevanju. Pred tem je Breg zadel prečko in zgrešil najstrožjo kazen v 63. minuti s Scaliginjem.

Azzurra - Sovodnje 0:1 (0:0)

Strelec: Dornik 11-m 60.

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Barbo), Falcone (Humar), Rijavec, Galliussi, Ribolica, Simčič, Čavdek, Lutman (A. Juren), Dornik (Marušič), Petejan. Trener: Trangoni.

Rdeč karton: Ribolica 80.

Nogometaši Sovodenj so plenili sredi Gorice. Trangonijevi fantje so odnesli domov vse tri točke. Protagonista tekme sta bila Elia Lutman, ki si je izboril enajstmetrovko in pred tem še izsilil rdeči karton (izključen je bil nasprotnikov branilec). V drugem polčasu pa je stopil v ospredje vratar Anej Zanier, ki je večkrat odločilno posredoval. V drugem polčasu sta morala zaradi mišične poškodbe zapustiti igrišče Lutman in Falcone. Sovodnje bo v sredo igralo zaostalo tekmo proti Bregu.

Vesna - Turriaco 1:3 (1:1)

Strelec: 30. Nigris

Vesna: Škerk, Carli, Renar, Veronesi, Nabergoi, Košuta, Vattovaz (K. Vidali), Gargiuolo, M. Vidali (Poiani), Nigris (Favone), Ćuk (A. Malalan). Trener: Venanzi.

Rdeč karton: 85. Košuta

Turjaška ekipa je zmagovito odkorakala s Križa, čeprav sta si bili ekipi večji del srečanja enakovredni. Gostje so povedli, a Vesna je odreagirala in za izenačenje je poskrbel Nigris. Vesna je, po statističnih podatkih Bruna Rupla, dosegla 2000 gol v zgodovini kluba. Obe ekipi sta nato ustvarili številne priložnosti za gol. Gostje pa so bili natančnejši in so zadeli še dva gola.