Športna nedelja: polom Jadrana, Sistiana Sesljan in Krasa OK

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia - Primorje 2:0 (1:0)

Primorje: Zuani, Kuniqi, Poropat (Michielin), Pagliaro, Selaković (El Moujahdi), Bucca, Morgante (Sadik), Gridel (Lizzul), Mormile, Školnik, Zarattini (Girardini). Trener: Campo.

Primorje se je v Gorici borilo vse do zadnje minute, ko je Pro Gorizia zadela drugi gol in zapečatila usodo ekipe proseškega društva. Gostje so se vseskozi enakovredno borili, čeprav so naleteli na precejšnje težave v fazi napada.

PROMOCIJSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito - Kras Repen 0:2 (0:1)

Strelca: 15. Sain; 47. Volaš

Kras Repen: Francescutti, Fernandez, Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Zappala (P. Bresich), Sain (Petracci), Volaš, Radujko, Savron (Beqiraj). Trener: Pahor.

V Dolini je Kras nanizal tri nove točke v boju za sam vrh lestvice. Zmagali so sicer tudi drugi neposredni konkurenti, tako da se položaj v zgornjem delu ni nič spremenil. Pahorjevi nogometaši so proti tržaški ekipi igrali nekoliko slabše kot pred enim tednom proti Sistiani Sesljanu. Tekma je bila bolj zaspana. Manj je bilo lepih akcij. Kljub temu so rdeče-beli zmagali povsem brez težav. Znova je v polno zadel Volaš. Za prvi gol pa je poskrbel Sain. Kras bo v prihodnjem krogu že v soboto (ob 16.00 v Repnu) igral proti Romansu Medei.

Sistiana Sesljan - Sevegliano Fauglis 1:0 (0:0)

Strelec: 56. David Colja

Sistiana Sesljan: Gon, Crosato, Cassara (E. Colja), Francioli (Tawgui), Zlatič, Carli, Fabris (Pitacco), Vasques, Tomizza, Germani (Celea), D. Colja (Del Rosso). Trener: Musolino.

Vižoveljski delfini so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor solidne ekipe Sevegliano Fauglis. Gostje so se upirali, rumeno-modri pa so igrali zelo solidno predvsem v obrambi. Za zmagoviti gol je v drugem polčasu poskrbel David Colja. Sistiana Sesljan ostaja na prvem mestu na lestvici skupaj s Chiarbolo Ponziano, ki je z golom v zadnji minuti premagala Staranzano.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna - Piedimonte 0:0

Vesna: Bombardieri, Gargiuolo, Renar, Leghissa, Nabergoi, Favone (M. Vidali), Ferluga (Skerlič), Bubnich (K. Vidali), Vattovaz (Jovičić), Ćuk. Trener: Venanzi.

Vesna je proti ekipi iz Podgore zamudila lepo priložnost, da bi se še dodatno oddaljila od spodnjega dela lestvice. Vesna je zgrešila dve enajstmetrovki (Ferluga in Škerlič), Nabergoi pa je zadel prečko.

Triestina Victory - Primorec 3:1 (1:1)

Strelec: 25. Iadanza

Primorec: Sorrentino, Fedele, Grego, Comi (Frangini), Tuberoso, De Leo, Capraro, R. Dicorato, Castrillon (G. Dicorato), Piras (N. Tesser), Iadanza (Buonpane). Trener: De Sio.

Primorec je na Opčinah prvi povedel. Triestina Victory, ki je prvi na lestvici, je izenačil pred koncem polčasa. V drugem delu je Primorec še naprej igral dobro, toda bolj izkušeni nogometaši Triestine so dvakrat zadeli v polno in še dodatno utrdili prvo mesto na lestvici.

Cormonese - Breg 3:0 (1:0)

Breg: Blasevich, Calabrese, Spinelli, Marchetti, Bobbini, Andreasi, D’Alesio, Galata’, Bazzara, Carbone, Cermelj. Trener: Qualgliarello.

Breg je v Krminu nastopil z zelo oknjeno postavo. Bregovi nogometaši so bili kos Krminčanom le v prvem polčasu, nato so se v drugem delu gostitelji razigrali.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Montebelluna - Jadran Motomarine 97:71 (36:8, 53:27, 75:45)

Jadran: Gregori nv, Zidarič 6, Ban 14, Sosič 5, Cettolo 11, Malalan 6, Daneu 2, Škerbec 13, Vremec nv, Pregarc nv, Milisavljevic 14. Trener: Mura. Tri točke: Ban 3, Cettolo 2, Zidarič 2, Sosič 1; PON: Cettolo.

Jadran je na gostovanju v Montebelluni odigral morda najslabšo letošnjo tekmo in utrpel hud poraz. Že po prvi četrtini (36:8) je bilo jasno, da danes ni bil Jadranov dan. V nadaljevanju so gostitelji še naprej upravljali izid in obdržali visoko prednost. Jadranovci so igrali slabo na celotni črti.