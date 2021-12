Športna nedelja: pomembna zmaga Zarje

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Gradese 3:1 (2:0)

Strelci: 23. Petracci, 36. F. Bernobi; 85. Rizzotto

Zarja: Budicin, Čufar, Stocca Kralj, Cottiga, Calzi, Matuchina (N. Malalan), Petracci (Zucchini), Lombisani (Radetič), F. Bernobi (Didonato), Fabris (Rizzotto), M. Barnobi. Trener: Ravalico.

S tremi točkami proti zadnjeuvrščenemu Gradeseju se je Zarja še nekoliko oddaljila do dna lestvice. Ekipa bazovskega društva je že po prvem polčasu vodila z 2:0. V 23. minuti je padel prvi zadetek: gostujoči vratar je odbil strel Francesca Bernobija, pritekel pa je Petracci in žogo poslal v mrežo. Strelec drugega zadetka je bil Bernobi. Tudi v drugem polčasu so imeli zarjani številne priložnosti za gol, a so bili pri zaključevanju nenatančni. Svojo skoraj edino priložnost pa so izkoristili gostje, ki so v 31. minuti zmanjšali zaostanek na 1:2. Domači igralci in njihovi navijači pa so si oddahnili, ko je Rizzotto s krasnim zadetkom povečal prednost na 3:1 in s tem zagotovil Zarji prepotrebne tri točke.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Moraro 0:2 (0:0)

Sovodnje: Zanier, Falcone, Simčič (Galliussi), Rijavec, Petejan, Feri, Juren (Dornik), Čavdek, Žibernik, Vižintin, Boškin. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj se izgubili nove pomembne točke v boju za play-off. Moraro je presenetil favorizirane belo-modre z goloma v drugem polčasu. Prvi gol je padel v 51. minuti, ko so gostje uspešno izvedli prosti strel. Domači nogometaši so nato reagirali in napadali. Zadeli so vratnico ter zgrešili še nekaj stoodstotnih priložnosti. A proti koncu tekme so gostje z golom pospravili izid pod streho.

Primorje 1924 – Opicina 3:5 (1:3)

Strelci: 6. Cigliani (O), 19. De Caneva (O), 36. F. Tesser (P), 44. Tawgui (O); 47. Palermo (P), 51. Tawgui (O), 80. Nait (O), 85. F. Tesser (P)

Primorje: Karan (Pahor), F. Tesser, Muccio Crasso, Suppani, Emili, Villa, Jurissevich (Marconi), Grego (Mania), Palermo (De Sio), Nardo (Tuccio), Saule. Trener: Biasin.

Rdeč karton: 43. Cigliani (O); 82. Villa (P)

Osem golov, dva rdeča kartona in še marsikaj so na proseški Rouni videli gledalci, ki se niso dolgočasili. Primorje se je dobro upiralo solidni Opicini, ki zaseda mesta v zgornjem delu lestvice. Gostje so po prvem polčasu vodili s 3:1. Na začetku drugega dela je Primorje celo zmanjšalo zaostanek na 2:3, a nato je kmalu spet zadel v polno nekdanji nogometaš Krasa Tawgui in Opicina je nato vodila tudi s 5:2. Primorje bo v sredo igralo proti Montebellu Don Boscu.

Vesna – Campanelle 1:1 (1:0)

Strelec: 29. K. Vidali

Vesna: Škerk, Colja, Renar, Krasnich, Nabergoi, Vidoni, Giovannini (Čubej), Masia, K. Vidali, Martini (Kuk, Poiani), Brec. Trener: Venanzi.

Po izenačeni tekmi sta si ekipi v Križu razdelili točko. V prvem polčasu so gostitelji vodili z golom Kristiana Vidalija, v drugem delu tekme pa so gostje stanje izenačili in zadeli so tudi prečko. Kot je po tekmi priznal Vesnin trener Danilo Venanzi, je neodločen izid pravilno plačilo po tem, kar sta pokazali obe moštvi skozi vso tekmo.

Breg – CGS 6:2 (3:2)

Strelci: 21. Maselli, 27. Danieli, 47. Valentinuzzi; 47. Delvecchio, 82. Abatangelo, 89. Abatangelo

Breg : Blasevich, Brandolisio, Delvecchio, Marchetti, Scaligine, Garofalo, Madrussani, Danieli (Belladonna), M. D’Alesio (Abatangelo), Valentinuzzi (D. D’Alesio, Farci). Trener: Quagliarello.

Osme golov je padlo tudi v Dolini, kjer je Breg zmagal kar s 6:2. A upoštevati moramo, da je CGS po 18 minutah vodil z 2:0. Breg je nato silovito odreagiral in že pred odmorom vodil s 3:2. Ko je Breg v začetku drugega polčasa z Delvecchiom dal še četrti zadetek, so se gostje pognali v napad, pri tem pa so se nevarno odkrili v obrambi. Gostitelji so to izkoristili in proti koncu tekme poskrbeli za teniški izid (6:2) z dvema goloma Abatangela.

KOŠARKA

C-LIGA GOLD – 18.00 na Opčinah: Jadran Monticolo&Foti – Codroipo

Tudi v živo po spletni strani www.teleantenna.it