Športna nedelja: poraz Jadrana, deset golov Sistiane Sesljana, rešilec v Doberdobu

KOŠARKA

Pordenone - Jadran Motomarine 80:51 (36:9, 48:27, 62:40)

Jadran: Zidarič 0 (-, -, 0:2), Cettolo 4 (-, 2:3, -), De Petris 13 (5:6, 4:8, 0:1), Malalan 0 (-, 0:5, 0:3), Milisavljevic 10 (-, 5:11, 0:2); Gregori 0, Ban 18 (10:11, 4:10, 0:3), Sosič 0 (-, -, 0:2), Daneu 5 (0:2, 1:4, 1:5), Škerbec 1 (1:2, 0:1, -), Pregarc 0 (-, 0:1, -). Trener: Mura.

Jadran se je iz Pordenona vrnil s pekočim porazom. V prvih 7 minutah so Murovi košarkarji dosegli le štiri točke (vse je dal De Petris) in ob polčasu zbrali vsega 9 pik, medtem ko so jih gostitelji dali 36 in tako dejansko zapečatili izid že po samih 10 minutah igre. Gostitelji so stalno vodili za dvajset in več točk.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Flaibano 0:0

Primorje: Persic, Sadik (Pisani), Poropat, Pagliaro, Benzan, Kuniqui, Zarattini (Girardini), Gridel, Mormile, Školnik, El Moujhadi (Michielin). Trener: Campo.

Rdeč karton: Campo

Nogometaši Primorja so dokazali, da so »še živi«. »Pravzaprav sem si želel to. Potrebna je bila reakcija in fantje so se odzvali. V drugem polčasu smo bili celo boljši nasprotnik. V zadnjih desetih minutah smo zgrešili dve lepi priložnosti,« je dejal trener Michele Campo, ki ga je sodnik v drugem polčasu (drugič v letošnji sezoni) poslal predčasno z igrišča. Primorje tako prekinilo deset krogov dolgo negativno serijo porazov. Že devet krogov pa rumeno-rdeči ne zadenejo gola.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen - Chiarbola Ponziana 2:4 (1:3)

Strelci: Miot 4., Ojo 33., Volaš 38., Marzini 40.: Sain 60., Marzini 92.

Kras Repen: Francescutti, Sain, Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (Fernandez), Zappala, Volaš, Radujko, Savron (Formigoni). Trener: Pahor.

Tekmo kroga so osvojili tržaški gostje, ki so tako ohranili vodstvo na lestvici. Tekma je bila zelo dinamična. V prvem polčasu so bili gostje boljši. V drugem pa je prevzel pobudo v svoje roke Kras, ki pa ni izkoristil bog ve koliko priložnosti za gol. V prvem polčasu so si domačini privoščili preveč napak v fazi obrambe, kar so gostje izkoristili in kaznovali rdeče-bele. Po pol ure je Chiarbola Ponziana vodil 2:0. Tekmo je znova odprl Volaš, ki je mojstrsko zadel s prostega strela. Toda že pred koncem prvega polčasa so gostje zadeli še enkrat. V drugem polčasu je Sain poskrbel, da je bilo v Repnu, kjer se je tokrat zbralo veliko gledalcev, vroče do konca. Oziroma do sodnikovega dodatka, ko so gostje s četrtim golom postavili piko na i.

Juventina - Forum Julii 3:1 (2:1)

Strelci: Goz 15. in 17., Selva 52.

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Racca, N. Marini, Innocenti (Stabile), Goz (Tribušon), Kožuh, Selva (Pinatti), Kerpan, Hoti (Semolič). Trener: Sepulcri.

Juventina je tudi proti čedajskemu klubu prikazala lepo igro in zmagala povsem zasluženo, četudi so gostje uspeli pri izidu 2:0 zmanjšati zaostanek. V nadaljevanju pa je prevladala Juventina.

Costalunga - Sistiana Sesljan 2:10 (2:7)

Strelci: Germani 4, David Colja 4, Tomizza, Crosato

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Kerpan (Antonič), Francioli (Disnan), Tomizza (E. Colja), Carli (Del Rosso), Cassara (Fabris), Vasques, Marincich, D. Colja, Germani. Trener: Musolino.

Na tekmi pri Svetem Alojziju v Trstu je Sistiana Sesljan dobesedno »uničila« Costalungo, ki je sicer povedla. Nato so prevladali gostje, ki so črno-rumenim zabili kar deset golov. 10:2 je kar neobičajen izid. Sistiana Sesljan bo v sredo igral zaostalo tekmo v gosteh proti Trieste Calciu.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Gradese 1:0 (1:0)

Strelec: Pierobon 11. 11-m

Mladost: Cantamessa (Marcolini), Comar (Mania), Mascarin, Tabai, Candusso, Lavrenčič, Sangalli, Pierobon (Peric), Alan Cadez (Ligia), Veljković (Milan), Marassi. Trener: Pinatti.

Mladost je z golom Pierobona - enajsmetrovko je zakrivil gostujoči branilec, ki se je dotaknil žogo z roko v kazenskem prostoru - dosegla tri pomembne točke. Tekmo je sicer zaznamoval poškodba vratarja Cantamesse v 65. minuti, ko ga je nasprotnikov napadalec udaril na žogo, potem ko je slednjo že imel v rokah vratar Mladosti. Sprva je kazalo, da je šlo za hujšo poškodbo zapestja. Z rešilcem so vratarja odpeljali v bolnišnico v Tržič, kjer jo je Cantamessa skupil s šestimi ševi in zlomom prsta.

Zarja - ISM Gradisca 2:2 (1:0)

Strelca: 12. F. Bernobi; 90. Centrone

Zarja: Budicin, Lorenzi, Marković (Noante), Zucca, Aiello, Varglien, Vascotto (Segulin, Fabris), Cottiga, F. Bernobi, N. Malalan (Centrone), Cepar. Trener: Roviglio.Zarja ni uspela premagati slabšeuvrščene Gradisce, ki je v Bazovici pokazal boljši pristop. Za ekipo bazovskega kluba je današnji neodločen izid zamujena priložnost. Še dobro, da so uspeli gostitelji uspeli izenačiti v zadnjih minutah.

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Audax 2:1 (0:0)

Strelca: 65. Cermelj, 85. Madrussani

Breg: Blasevich, Calabrese, Halili, Marchetti (Madrussani), Bobbini, Andreasi, Belladonna (Marchio), Galata’ (D’Alesio), Saule (Schiraldi), Carbone (Sovič), Cermelj. Trener: Quagliarello.

Breg je v svoj mozaik dodal še tri točke, ki so zelo pomembne v boju za miren obstanek v ligi. Med strelce se je znova vpisal Giuliano Cermelj. Za drugi gol pa je poskrbel Modrussani.

Triestina Victory - Vesna 4:0 (4:0)

Vesna: Bombardieri, L. Carli, Renar, Veronesi (Martini), Košuta, Nabergoj, Gargiuolo (Vidoni), Ferluga (Ioseph), Vattovaz, Bubnich (Jovičić), Barukčić (M. Vidali). Tener: Sardoč.

Vesna je bila proti prvouvrščeni Triestini Victory povsem brez možnosti. Gostje so na Opčinah zdržali le 16 minut, ko je prvi gol za Triestino z najstrožje kazni zadel nekdanji nogometaš Triestine in Palerma Denis Godeas. Za Triestino Victory je v drugem polčasu igral tudi lanski nogometaš Primorca Alessio Caselli.

Piedimonte - Primorec 2:2 (2:1)

Strelca: 17. Piras; 65. Comi

Primorec: Sorrentino, Amodio (Mania), Frangini, De Leo, F. Tesser (Castrillon), Dicorato, Grego, Cerebuch (Comi), Piras (Iadanza), Buonpane, Tuccio (Nadifi). Trener: De Sio.

Primorec je v Podgori igral slabo in gostiteljem »podaril« točko. Navsezadnje je na koncu šlo dobro gostom, ki so po prvem polčasu izgubljali z 2:1. Primorčevi nogometaši so v drugem polčasu izenačili s Comijem.