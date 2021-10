Športna nedelja: poraz Jadrana po podaljšku

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti - Guerriero Padova 66:67 (12:12, 30:33, 42:45, 59:59)

Jadran: Batich 9, Zidarič 3, Ban 20, Schina 5, De Petris 5, Jakin 0, Malalan 0, Bunc 7, Rajčič 8, Milisavljevic 9, Pregarc in Persi nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v uvodnem krogu C-lige gold doživeli tesen poraz. Po podaljšku so klonili proti Padovi s 66:67. Gostje so bili večino časa v rahlem vodstvu, domači košarkarji pa so v zadnji četrtini z delnim izidom 11:0 poskrbeli za preobrat. Dve minuti do konca je bilo ponovno izenačeno (58:58), v izteku pa je Jadran zapravil dva zaporedna napada za zmago. V podaljšku se je igralo točko za točko, na koncu pa so bili košarkarji Padove bolj natančni in osvojili zmago.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Ancona Lumignacco 4:3 (2:1)

Strelci: 7. Djukić, 30. Pillon 11-m (AL), 45. Sancin; 65. Volaš 11-m, 68. Gomez (AL), 70. Stepančič, 91. Pillon (AL)

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Poropat, Djukić, Strussiat (Matuchina), Fernandez (Simeoni), Sancin (Formigoni), Dekovic, Volaš (Marjanović), Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Rdeč karton: Dekovic 30.

Na tekmi Krasa v Repnu je tudi danes padlo veliko število golov. A tokrat so jih več zadeli domači nogometaši, ki so tako vknjižili prve tri prvenstvene točke. Gostitelji so po prvem polčasu vodili z 2:1, že od 30. minute, ko so gostje izenačili, pa je Kras ostal z možem manj, saj je sodnik zaradi prekrška v kazenskem prostoru izključil Dekovica. Nato je Kras kar tri gole zadel z igralcem manj. »Res je, da smo spet prejeli tri gole, a veseli me, da smo dosegli tri zadetje z možem manj. Lumignacco ni slaba ekipa. Mi smo nujno rabili tri točke in smo jih osvojili,« je po tekmi komentiral predsednik Goran Kocman.

1. AMATERSKA LIGA

Gradese - Mladost 2:4 (1:2)

Strelci: 10. Veljković 11-m, 21. Veljković 11-m; 62. Di Giorgio, 90. Marassi

Mladost: Stoduto, Di Bert (Peric), Pelos, Tabai, Candusso, Mascarin, Sangalli (Petronio), Di Giorgio, Cuzzolin (Ligia), Veljković (Mucci), Marassi. Trener: Cossar.

Mladost je tokrat igrala borbeno in požrtvovalno, tako da je iz Gradeža zasluženo odnesla celoten izkupiček. Gostitelji so sicer povedli iz kazenskega strela. Nato so gostje odreagirali in pred koncem polčasa jim je že uspel preobrat, ki so ga nadgradili v drugem delu.

Zarja - Audax Sanrocchese 2:2 (1:2)

Strelca: 30. M. Barnobi; 70. F. Bernobi

Zarja: Flego, S. Barnobi, Stocca Kralj, Zucca, Calzi, Cottiga, M. Barnobi (Fabris), Aiello, F. Bernobi (Di Donato), Franzot (Budicin), Petracci (Rizzotto). Trener: Ravalico.

Rdeč karton: Flego 50.

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Academy TS 0:2 (0:2)

Strelca: 50. Paliaga, 64. Reggente

Breg: Blasevich, Madrussani (Valentinuzzi), Delvecchio, Calabrese (Garofalo), Andreassi, Maselli, D'Alesio (Abatangelo), Marchio (Scaligine), L. Nigris, Farci (S. Nigris), Danieli. Trener: Quagliariello.

Breg je v prvem polčasu prevzel pobudo v svoje roke in ustvaril nekaj dobrih priložnosti za gol. Na začetku drugega polčasa je sodnik razveljavil Danieljiev zadetek in minuto kasneje so gostje, ki so izjemno solidna ekipa, povedli. V nadaljevanju se je Breg trudil in skušal izenačiti, toda gostje so še drugič zadeli v polno.

Primorje - Muggia 2020 1:3 (1:1)

Strelci: 15. Jurissevich, 18. Zugna (M); 77., 94. Pippan (M)

Primorje: Karan, F. Tesser, Woroniecki, Miniussi, Bais (Emili), Villa (Suppani), Jurissevich, De Sio (Nadifi), Grego, Saule (Macor), Mantengoli. Trener: Bisin.

Rdeč karton: 63. Woroniecki

Miljska ekipa je z Roune odnesla domov vse tri točke. Prvi so scer povedli nogometaši Primorja, za katere je zadel Francesco Jurissevich. A že tri minute kasneje so gostje uspeli izenačiti. V drugem polčasu je Woroniecki zadel prečko in nato je bil zaradi drugega rumena kartona izključen. V kazenskem prostoru je podrl nasprotnikovega napadalca. Z bele točke pa so bili gostje neuspešni, pravzaprav je Karan ubranil kazenski strel. Toda gostje so v nadaljevanju pritisnili na plin in dvakrat zadeli v polno.

Fogliano Turriaco - Vesna 1:0 (0:0)

Vesna: Škerk, Carli, Renar, Veronesi (Cuk), Nabergoi, Frediani, Favone, Giovannini, K. Vidali, Čubej, Vidoni (M. Colja). Trener: Venanzi.

Vesna bi se lahko iz Turjaka vrnila celo z vsemi tremi točkami. Gostitelji so izkoristili eno redkih priložnosti. Sodnik pa je Vesni (Renarju) razveljavil gol v drugem polčasu.

Sovodnje - Piedimonte 1:0 (0:0)

Strelec: 60. Dornik

Sovodnje: Zanier, Falcone, Simčič, Rijavec, Galliussi, Umek, Peressini (Juren), Petejan, Vižintin (Žibernik), Dornik (Marušič), Lutman (Boškin). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so se veselili prve prvenstvene zmage. Tudi proti ekipi iz Podgore so ustvarili in tudi zgrešili cel kup priložnosti. A za zadetek je tokrat poskrbel Jan Dornik.