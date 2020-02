Športna nedelja: Sistiana Sesljan in Krasa zmagala

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia - Primorje 2:0

PROMOCIJSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito - Kras Repen 0:2 (0:1)

Strelca: 15. Sain; 47. Volaš

Kras Repen: Francescutti, Fernandez, Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Zappala (P. Bresich), Sain (Petracci), Volaš, Radujko, Savron (Beqiraj). Trener: Pahor.

V Dolini je Kras nanizal tri nove točke v boju za sam vrh lestvice. Zmagali so sicer tudi drugi neposredni konkurenti, tako da se položaj v zgornjem delu ni nič spremenil. Pahorjevi nogometaši so proti tržaški ekipi igrali nekoliko slabše kot pred enim tednom proti Sistiani Sesljanu. Tekma je bila bolj zaspana. Manj je bilo lepih akcij. Kljub temu so rdeče-beli zmagali povsem brez težav. Znova je v polno zadel Volaš. Za prvi gol pa je poskrbel Sain. Kras bo v prihodnjem krogu že v soboto (ob 16.00 v Repnu) igral proti Romansu Medei.

Sistiana Sesljan - Sevegliano Fauglis 1:0 (0:0)

Strelec: 56. David Colja

Sistiana Sesljan: Gon, Crosato, Cassara (E. Colja), Francioli (Tawgui), Zlatič, Carli, Fabris (Pitacco), Vasques, Tomizza, Germani (Celea), D. Colja (Del Rosso). Trener: Musolino.

Vižoveljski delfini so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor solidne ekipe Sevegliano Fauglis. Gostje so se upirali, rumeno-modri pa so igrali zelo solidno predvsem v obrambi. Za zmagoviti gol je v drugem polčasu poskrbel David Colja. Sistiana Sesljan ostaja na prvem mestu na lestvici skupaj s Chiarbolo Ponziano, ki je z golom v zadnji minuti premagala Staranzano.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna - Piedimonte 0:0

Triestina Victory - Primorec 3:1

Cormonese - Breg 3:0

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD - 18.00 v Montebelluni: Montebelluna - Jadran Motomarine