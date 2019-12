Športna nedelja: Sistiana Sesljan še sama na vrhu, Kras četrti

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Torviscosa - Primorje 5:0 (2:0)

Primorje: Gita (Persic), Sadik (Morgante), Kuniqui, Pagliaro, Benzan, Bucca, Krasniqui (Mandorino), Gridel, El Moujhadi, Girardini (Pisani), Zarattini. Trener: Campo.

Vodilna Torviscosa je bila pričakovano boljša od Primorja. V prvem delu so se sicer mladi varovanci trenerja Campa še držali. Oba golas sta padla po napaki vratarja. V drugem delu pa so mladi reagirali, a so bile odločitve preveč tvegane. Igra v napadu je ošibila obrambo, naposled pa so padli še trije goli. »Upamo, da bomo naslednjo soboto vendarle vknjižili kako točko,« je po tekmi povedal trener Campo. Ekipo v decembrskem prestopnem roku navsezadnje niso dopolnili tudi zaradi omejenih financ društva, je povedal trener.

PROMOCIJSKA LIGA -

Sistiana Sesljan - Romans Medea 6:0 (2:0)

Strelca: Vasques, Marincich, Vasques, D. Colja, Cassara', E. Colja

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Antonič), Kerpan, Francioli (Cassarà), Zlatić, Carli, Disnan, Vasques, Marincich (Pitacco), Germani (Celea), D. Colja (E Colja). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je tretjo silo prvenstva povsem nadigral. »Stalno smo bili kompaktni. Ob vsaki priigrani priložnosti smo tudi dosegli gol. Dokazujemo, da smo mlada in zelo hitra ekipa,« je bil po vnovičnem uspehu zadovoljen športni direktor Paolo Soavi.

Sevegliano Fauglis - Kras Repen 1:2 (0:2)

Strelec: Volaš v 20. in 40. minuti

Kras Repen: Francescutti, Sain, Cudicio, Deković, Strussiat, Simeoni, Zappalà (Bequiraj), Petracci (Fernandez), Volaš, Radujko, Savron. Trener: Pahor.

Kras Repen je proti višjepostavljeneu Seviglianu, ki je imel pred tekmo dve točki več, zmagal. V prvem delu so prevladali repenski nogometaši in povedli po zaslugi Volaša. Prvi gol je padel po podaji Petraccija, drugega pa je slovenski nogometaš dosegel v kazenskem prostoru. V drugem delu je Kras obdržal naskok. Petnajst minut pred koncem je sicer Sevigliano razpolovil prednost, kaj več pa ni zmogel. Z novimi tremi točakami je Kras prehitel Sevigliano in je četrti, sicer s tekmo manj.

Ol3 - Juventina 2:0 (0:0)

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Innocenti, N. Marini, Cuca, Semolič, Kožuh, Selva, Kerpan, Tribušon (Lupoli). Trener: Sepulcri.

Juventina se je proti direktnemu tekmecu dobro branila samo v prvem delu, ko je igrala in napadala, vendar nič zadela. Po odmoru pa je Ol3 pospešil ritem. V 10. minuti drugega dela je po zmedi v kazenskem prostoru padel prvi gol. Juventina je nekaj minut kasneje tudi odgovorila, a se žoga ni zakotalila v gol. Pred koncem je Ol3 zadel še drugi in zadnji gol, Juventina pa se ni pobrala.

1. AMATERSKA LIGA -

San Giovanni - Zarja 0:2 (0:0)

Strelca: Lorenzi v 75., N. Malalan v 87. minuti

Zarja: Budicin, Markovič (Lorenzi), Racman, Zucca, Aiello, Varglien, Vascotto, Zucchini (Tal), F. Bernobi (N. Malalan), Cepar, A. Malalan (Segulin). Trener Roviglio.

Zarja je z zmago ohranila drugo mesto. San Giovanni, tretja sila prvenstva, je bil sicer v prvem polčasu boljši tekmec, v drugem pa je Zarja zaigrala napadalno in dosegla tudi oba zadetka. Podpisla sta jih mlada Lorenzi in Niko Malalan.

Zmaga pa ima tudi temno plat, saj sta se poškodovala dva stebra Zarjine ekipe. Že v prvi minuti igre je moral zapustiti igrišče Francesco Bernobi, deset minut pred koncem srečanja pa se je poškdoval Zucchini. Kaže, da sta poškodbi hujši in da bosta nogometaša dalj časa odsotna.

Santamaria - Mladost 2:1 (0:0)

Mladost: Cantamessa (Marcolini), Peric, Manià, Pierobon (Tabai), Candusso, Iodice, Sangalli, Bragagnolo (Mucci), Veneziano (Bressan), Veljkovič (Cadez), Marassi. Trener: Pinatti.

Mladost je ritem proti vodilnemu na lestvici držala večji del tekme, v končnici pa je Santamaria dosegla še odločilni zadnji gol. Tekma je bila sicer zelo živahna, sodnik je imel s kartoni polne roke dela. »Izkušena Santamaria, ki ima v svoji postavi povečini vse starejše igralce, je igrala zelo agresivno. Stalno je pritiskala. Mi smo sicer ves čas igrali borbeno, a nam na koncu ni uspelo osvojiti niti točke,« je po tekmi dejal športni direktor Claudio Cadez.

Prvi polčas se je sicer končal brez zadetka, prvega pa je v začetku drugega dela prva dosegla Santamaria. Deset minut kasneje je ostala v desetih. Dogajanje na igrišču je bilo v tem delu zelo pestro, tako da je v 70. minuti sodnik dosodil 11-mestrovko Mladosti. Marassi je tako izenačil za 1:1. A je naposled tudi Mladost ostala v desetih, potem ko je Sangalli dobil še drugi rumeni karton. Srečanje se je tako zaključilo z okrenjnimi postavami, piko na i pa je postavila Santamaria osem minut pred koncem, ko je dosegla še zadnji gol s kazenskega prostora. »Upamo, da nam bo na zadnji tekmi leta vendarle uspelo osvojiti vse tri točke, saj bo sicer naš položaj na lestvici zaskrbljujoč,« je še povedal Cadez.

Svoj krstni nastop pri Mladosti je danes opravil napadalec Marco Veneziano iz Ronk.

2. AMATERSKA LIGA -

Campanelle - Vesna 1:1 (0:0)

Strelec: Vidali v 65. minuti

Vesna: Bombardieri, Vattovaz, Renar, L. Carli (Vidoni), Košuta, Nabergoi, Ferluga (Jovičič), Leghissa, Vidali, Skerlic (Martini), Favone. (Bubnich). Trener: Sardoč in Venanzi.

Vesna je izgubila priložnost, da bi domov odnesla vse tri točke. Proti Campanellam, ki so imele enako število točk, so ves čas napadali, a se na rezultatu na žalost to ni poznalo. S takim ritmom so nadaljevali tudi po odmoru. Gol za 0:1 je dosegel novi »nakup« Marko Vidali, deset minut kasneje pa so Campanele izkoristile napako in izenačile.

Isontina - Breg 1:1 (1:0)

Strelec: Cermelj v 76. minuti

Breg: Blasevich, Madrussani, Halili, Marchetti, Bobbini, Andreassi, D’Alesio (Marchio), Galata’, Bazzara (Saule), Carbone (Belladonna), Cermelj. Trener: Quagliarello.

Četudi je Breg začel spodbudno, sta si ekipi po dvajsetih minutah igre izmenjali vlogi. Isontina je tako tudi prva povedla, zadela pa tudi tri vratnice. V drugem polčasu so brežani vendarle reagirali in zaigrali bolj napadalno. Sadovi so bili vidni v 76. minuti, ko je so izenačili s Cermeljem.

Muglia - Sovodnje 0:3 (0:1)

Strelca: Formisano v 10. in 85. minuti, Visintin po 11-m v 87.

Sovodnje: Fabricijo, Komjanc, Ribolica (Falcone), Noto (Juren), Čavdek, Petejan, Simčič Zuljan, Riajvec, Formisano, Černe, Visintin (Pintar). Trener: Feri.

Sovodnje jse iz Milj vrača s polnim izkupičkom. Tekma pa še zdaleč ni bila tako enosmerna, kot morda kaže končni izid. Formisano je dosegel gol v 10. minuti, nato pa so domači nogometaši kar nekajkrat ogrozili sovodenjski gol. Končnica pa se je razpletla v prid Sovodnjam, ki so s Formisanom povečale naskok na 2:0, piko na i pa je postavil še Visinitn po uspešno izvedeni 11-metrovki.

Primorec - Fogliano Turriaco 0:0

Primorec: Fabris, Frangini, Di Leo, Amodio, F. Tesser, Comi, Piras (G. Di Corato), Grego (Pedrosa), Buonpane, Capraro, Iadanza (Mania). TrenerDe Sio.

Izključen: Capraro v 58. minuti

Primorec je proti četrti sili prvenstva vknjižil dragoceno točko. Trebenski nogometaši so namreč nastopili v okrnjeni postavi, tako da je gol stražil mladi (tretji) vratar Maurizio Fabris. V 13. minuti drugega polčasa je domače moštvo ostalo v desetih, ker je bil Capraro izključen. Kljub temu je domača ekipa uspela ohraniti neodločen rezultat do konca.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD - 18.00 v Oderzu: Oderzo - Jadran Motomarine