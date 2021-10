Športna nedelja: Sovodnje meljejo nasprotnike

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

San Canzian Begliano – Mladost 0:2 (0:1)

Strelec: 25. Scocchi; 60. Scocchi 11-m

Mladost: Stoduto, Di Giorgi, Mascarin, Tabai, Iodice, Sangalli ( Veljković), Marassi (Furlan), Ocretti, Cuzzolin, Scocchi (Bragagnolo), Di Bert. Trener: Veneziano.

Mladost je v gosteh dosegla izjemno dragoceno zmago. Oba gola v Škocjanu ob Soči je zadel Scocchi. Mladost je tokrat igrala izjemno solidno in zbrano. Od posameznikov si visoko oceno zaslužijo Scocchi, Sangalli, Ocretti in Tabai.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – La Fortezza Gradisca 3:1 (0:1)

Strelci: 75. Žibernik, 87. Lutman, 92. Čavdek

Sovodnje: Zanier, Juren (Galliussi), Simčič, Rijavec, Falcone, Ribolica, Peressini (Čavdek), Petejan, Vižintin (Žibernik), Dornik, Lutman. Trener: Trangoni.

Sovodnje so še tretjič zapored zmagale. Tokrat je na sovodenjski zelenici padla gradiška La Fortezza, ki je imela do danes dve točki prednosti pred belo-modrimi. Po današnji zmagi so Sovodnje četrte na lestvici. Vrh je oddaljen le tri točke. A današnja zmaga ni bila tako lahka, saj so gostje po prvem polčasu vodili. V drugem polčasu so gostitelji izenačili šele v 75. minuti. Po golu so domačini zadeli še dva gola.

18.00 na Proseku, Rouna: Primorje – Breg

KOŠARKA

C-LIGA GOLD – 18.00 na Opčinah: Jadran Monticolo&Foti – The Team Riese (v živo na spletni strani www.teleantenna.it)