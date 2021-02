Športna nedelja: točka za Slogo Tabor

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley - Sloga Tabor Eutonia 3:2 (22:25, 25:18, 20:25, 25:19, 15:11)

Sloga Tabor: Buri 14, Sartori 19, Sutter 25, Gianeselli 3, Ricobon 3, Antoni 8, De Santi (L1); Jerič 1, Castellani 0, Privileggi (L2). Trener: Loris Manià.

V prvem krogu moške C-lige je Sloga Tabor izgubil v Pordenonu po petem setu. Domov je odnesla točko. »Lahko bi zmagali, a v določenih trenutkih nismo igrali zbrano. V obrambni fazi smo večkrat bili slabo pokriti,« je ocenil trener Loris Manià.Sloga Tabor je osvojila prvi in treji set, gostitelji pa so obakrat izenačili in v petem setu so bili bolj zbrani in natančni.