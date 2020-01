NOGOMET

ELITNA LIGA -

Virtus Corno - Primorje 3:0 (3:0)

Primorje: Persic, Morgante (Selakovič), Poropat (Michielin, Sassonia), Sadik, Benzan, Kuniqui, Zarattini, Girardini, Mormile (Mandorino), Školnik, Pisani (Krasniqui). Trener: Campo.

Izključen Školnik v 89. minuti

Tekma se je odločila že v prvem delu, ko je Virtus Corno dosegel tri gole. V nadaljevanju je bilo Primorje pozornejše v obrambi, a je bilo za preobrat prepozno. Tekmo je sicer začinilo nekaj spornih sodnikovih odločitev, med temi tudi izključitev v predzadnji minuti Školnika.

PROMOCIJSKA LIGA -

Forum Julii - Kras Repen 0:1 (0:1)

Strelec: Volaš v 44. minuti

Kras: Francescutti, Rojas, Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (Sain), Zappala' (Bequirai), Volaš, Radujko, Savron (Zitani). Trener: Pahor.

Kras Repen je po porazu v prejšnjem krogu spet zmagal. Tokrat je padla nižjepostavljena ekipa Forum Julii.

Zaradi napake je bil že v 25. minuti izključen vratar Krasa Francescutti, kar pa ni potrlo nogometašev iz Repna. Zaigrali so napadalno in z Volašem dosegli tudi prvi (in edini) gol. V nadaljevanju sta bila nevarna spet Volaš in Sain, a mreža se do zakjučnega žviga ni zatresla. Tekmo sta obe ekipi končali v desetih, saj je bil tik pred koncem prvega dela izključen tudi nasprotnikov igralec.

Staranzano - Juventina 0:1 (0:0)

Strelec: Selva v 49. minuti

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Racca, N. Marini, Cucca, Goz (Innocenti), Kožuh (Stabile), Selva, Kerpan, Hoti (Tibuson). Trener: Sepulcri.

Prvi počas se je proti višjepostsvljenemu Staranzanu konačl brez golov, četudi je bila v napadu prodornejša Juventina. Razmerje sil se je spremenilo na začetku drugega dela, ko je po strelu s kota zadel Selva. V nadaljevanju so si štandreški nogometaši priigrali še nekaj priložnosti. Čisto ob koncu je Staranzano imel priložnost za izenačenje z 11-metrkovko, ki pa jo je vratar Juventine Furios ubranil. In zmaga in nove tri točke so bile tu. Juvetina je dohitela Risanese na 25 točk.

Sistiana Sesljan - Risanese 3:0 (2:0)

Strelca: Tomizza v 5., Zaltič v 35., Tawgui v 85. minuti

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Kerpan, Francioli (E. Colja), Zlatić, Tomizza, Disnan, Vasques (Antonič), Marincich, Germani (Tawgui), Celea (Del Rosso). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je z zmago proti neugodnemu Risaneseju osvojila nove tri točke in je v skupini B promocijske lige prevzela vodstvo z 39 točkami.

Odločilen nza razplet tekme je bil prvi gol Tomizze v 5. minuti, kar je dalo igralcem Sistane Sesljana samozavest in dodaten elan za nadaljevanje srečanja. Do konca tekme so padli še trije goli. Risanese je predvsem v drugem delu skušal zmanjšati razliko, a je bila obramba ekipe iz Vižovelj vedno na mestu.

1. AMATERSKA LIGA -

Gradese - Zarja 1:1

Strelec: Centrone v 4. minuti

Zarja: Budicin, Lorenzi (Marković), Norante, Zucca, Aiello, Varglien, Cepar (Fabris), Cottiga, F Bernobi (A. Malalan), Racman, Centrone. Trener Roviglio.

Zarja se je proti solidni ekipi Gradeseja, ki zaseda sredino lestvice, morala zadovoljiti s točko, kar je bil nenazadnje tudi pravičen rezultat. Povedla je Zarja s Centronejem že v 4. minuti, Gradese pa je odgovoril približno 20 minut kasneje. V nadaljevanju sta si bili ekipi enakovredni in se na koncu razšli z remijem.

2. AMATERSKA LIGA -

Vesna - Sovodnje 1:2 (1:2)

Strelci: 3. Ciuch, 32. Dornik, 43. Noto

Vesna: E. Carli, Nabergoi (Favone), Renar, Leghissa, Miniussi (K. Vidali), Gargiuolo (M. Vidali), Barukčič, L. Carli, Pojani, Ferluga, Cuk (Martini). Trener: Venanzi.

Sovodnje: J. Devetak, Falcone, Ribolica (Galliussi), Simčič, Diew, Petejan, Dornik (Peressini, N. Tomsič), Noto, Černe (Komjanc), Čavdek, Visintin. Trener: Feri.

Derbi v Križu ne bo ostal v spominu zaradi lepe igre. Obe ekipi sta igrali raztrgano. Veliko je bilo prekinitev. Nogometaši obeh ekip so se sicer borili. Vesna je po visokem porazu proti Cormoneseju pokazala reakcijo. Predvsem to si je želel trener Alen Sardoč, četudi bi bil bolj zadovoljen s točko. Sovodnje niso igrale učinkovito kot v zadnjih krogih. Vseeno pa so sedmič zapored osvojile točke. Vsi zadetki so padli v prvem polčasu. Najprej je povedla Vesna s Ciuchom. Nato je uspel izenačiti Dornik, pred odmorom pa je drugič premagal odličnega Carlija Noto. Tako Dornik kot Ciuch sta morala zapustiti igrišče že v prvem polčasu zaradi poškodbe.

Primorec - Breg 1:1 (1:1)

Strelca: Bazzara v 11. minuti, Tesser v 38.

Primorec: Sorrentino, Amodio, Tesser, Comi, Frangini, De Leo, Capraro (Cerebuch), Grego, Castrillon (Tuccio), Di Corato, Iadanza. Trener: De Sio.

Breg: Blasevich, Calabrese, Halili, Marchetti, Labella (Spinelli), Andreasi, D’Alesio, Marchio, Bazzara (Abatangelo), Belladonna (Maselli), Cermelj (Carbone). Trener Quagliarello.

Derbi v Trebčah se je končal brez zmagovalca in z delitvijo točk. Oba (in edina) gola sta padla že v prvem delu. Prvi je povedel Breg, še pred koncem prvega dela pa je Primorec izenačil. V prvem polčasu so sicer bili na igrišču aktivnejši domači nogometaši, v drugem pa gostje.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD - 18.00 v Jesolu: Jesolo - Jadran Motomarine

DEŽELNA C-LIGA SILVER - 18.30 v Codroipu: Bor Radenska - Latisana