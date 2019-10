Športna nedelja: v Vižovljah brez golov, »petarda« Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Cervignano - Primorje 1:0 (0:0)

Primorje: Persic, Kuniqui, Ingrande (Martin), Pagliaro, Benzan, Bucca, Zarattini (Girardini), Cardaku (Krasniqui), Pisani (Deluca), Gridel, Poropat.

Primorje bi lahko iz Červinjana odneslo vsaj točko. »Pravzaprav smo v drugem polčasu ustvarili več priložnosti za gol. Gostitelji pa so v 87. minuti izkoristili našo naivno napako v zvezni liniji in dosegli zmagoviti gol. Škoda,« je bil po tekmi razočaran trener Primorja Michele Campo, ki si je tekmo ogledal izza mreže, saj je bil diskvalificiran.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan - Kras Repen 0:0

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Kerpan (Fabris), Francioli, Zlatič, Carli, Marincich (Vasques), Del Rosso (Carlevaris), Colja, Tomizza, Celea (Germani). Trener: Musolino.

Kras Repen: Francescutti, Škabar (Stocca Kralj), Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (Formigoni), Fernandez (Matuchina), Savron (P. Bresich), Zappalà, E. Bresich. Trener: Pahor.

Rdeča kartona: trener Musolino in Francioli.

V Vižovljah so se gledalci na tribuni v glavnem dolgočasili. Tekma je bila vse prej kot lepa. Veliko je bilo zgrešenih podaj in salbo zaključenih akcij. Edine resne priložnosti za gol je Sistiana Sesljan imel v končnici tekme, toda Krasova mreža je ostala nedotaknjena. Omeniti moramo, da je Kras igral z zelo mlado in okrnjeno ekipo, saj so dejansko manjkali vsi »top playerji« (Volaš, Radujko, Sain, Petracci in Menichini). V taboru vižoveljskih »delfinov« so bili po tekmi razočarani, saj so zamudili lepo priložnost, da bi se nekoliko približali vrhu lestvice. Pri Krasu pa so bili navsezadnje zadovoljni s točko.

Sant’Andrea San Vito - Juventina 0:5 (0:4)

Strelci: Selva, Pinatti, Selva, Nassiz in Kožuh.

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Racca, N. Marini, Cucca, Nassiz (Tribušon), Kožuh, Selva, Kerpan, Pinatti (Caruso, Lupoli). Trener: Sepulcri.

Juventina je na gostovanju v Trstu zadala tržaški enajsterici pravo nogometno lekcijo. Že po prvem polčasu je bil izid 0:4. V drugem delu so gostje igrali bolj umirjeno in zadeli še en gol. Za Juventino je današnja druga zaporedna zmaga.

1. AMATERSKA LIGA

Domio - Mladost 1:2 (0:1)

Strelec: Marassi v 28. in 60.

Mladost: Cantamessa, Mania, Comar, Tabai, Bressan, Lavrenčič, Sangalli, Mucci (Mason), A. Cadez, Veljkovič (Papais), Marassi.

Mladost se je od Domja vrnila domov z vsemi tremi točkami. »Na tem igrišču bo vsaki ekipi trda predla. Domio je dobra ekipa. Mi pa smo se dobro branili in jih presenetili v protinapadih. Ustvarili smo še nekaj priložnosti, tako da bi lahko bila končna zmaga še višja,« je bil po tekmi zadovoljen športni vodja Claudio Cadez. Za Mladost je oba zadetka dosegel Matija Marassi. Mladost bo v prihodnjem krogu v soboto igrala v Bazovici proti Zarji.

UFM - Zarja 0:0

Zarja: Budicin, Mattera (Lorenzi), Norante, Zucca, Aiello, Varglien (Spadaro), Cepar, Vascotto, Bernobi (Majcen), Zucchini, Racman (Malalan). Trener: Roviglio.

Rdeč karton: 40. Aiello.

Zarja je v Tržiču osvojila pomembno točko proti močni ekipi UFM. Bazovska ekipa je že od 40. minute igrala z možem manj. Rdeči so kljub temu ustvarili kar nekaj priložnosti za gol, tako da bi lahko tudi zmagali.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec - Audax 1:1 (1:0)

Strelec: 45. Castrillon

Primorec: Sorrentino, F. Tesser, De Leo (Frangini), Fedele, Suppani, R. Dicorato, Cerebuch, Grego, Piras (Serafini), Iadanza (Buonpane), Castrillon. Trener: De Sio.

Nogometaši Primorca se tokrat niso veselili točke, saj bi lahko tekmo proti Audaxu osvojili brez večjih težav, če bi v prvem polčasu izkoristili še vsaj eno od številnih priložnosti, ki so jih ustvarili. Gostje pa so v drugem polčasu strnili svoje vrste in uspeli so izenačiti.

Sovodnje - Fogliano Turriaco 1:1 (0:1)

Strelec: Lutman 80.

Sovodnje: Fabricijo, Čavdek, Ribolica, Kogoj (Galliussi), Diew, Petejan, Lutman (Peressini), Rijavec, Formisano, Černe (Dornik), Simčič (N. Tomšič. Trener: Feri.

Nogometaši Sovodenj nadaljujejo z zelo nihajočimi nastopi. Ekipa trenerja Simona Ferija je ustvarila številne priložnosti za gol, ki pa se niso zaključile z žogo v mreži. Gostje so povedli v prvem polčasu po zaslugi enega redkih strelov proti vratom. Sovodnje so izenačile šele proti koncu tekme z lepim golom Elie Lutmana (podaja Jana Dornika). Dornik je nato imel še dve zlati priložnosti za gol.

Campanelle - Breg 2:0 (1:0)

Breg: Blasevich, Calabrese, Spena (Marchio), Andreasi, Bobbini, Galata’ (Belladonna), Halili, La Bella (Belladonna), Maselli (Bazzara), Carbone (Saule), Cermelj. Trener: Quagliarello.

Napaki v obrambi sta bili usodni za Breg, ki je v Žavljah zapravil kar nekaj priložnosti za gol.