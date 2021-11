Športna nedelja: zmaga Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Virtus Corno 2:0 (1:0)

Strelci: 30. Volaš; 79. Smrtnik

Kras Repen: Zitani, Stepančič (Sancin), Beqiraj, Dukić, Strussiat, Fernandez, Pagliaro, Dekovic, Volaš, Radujko, Smrtnik (Kocman). Trener: Kneževič.

Kras Repen je tako kot v Červinjanu tudi proti Virtusu Corno popolnoma nadigral nasprotnika. »To je pravi Kras in še lahko igramo bolje,« je dejal predsednik Goran Kocman. V Repnu je v prvem polčasu zadel Volaš (njegov osmi letošnji gol). V drugem polčasu pa se je med strelce vpisal Žiga Smrtnik. Rdeče-beli so ygrešili še vsaj štiri stoodstotne priložnosti za gol. Tudi tokrat je torej Kras ustvaril številne priložnosti za gol. Kar pa je tudi pomembno, da je še drugo tekmo zapored ostala Krasova mreža nedotaknjena. Kras bo v prihodnjem krogu igral v gosteh v Ronkah.

Ancona Lumignacco – Sistiana Sesljan 1:1 (1:0)

Strelci: 28. Pillon 11-m, 47. Carlevaris 11-m

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomasetig, Crosato, E. Colja (od 86. Steinhauser), Vecchio, Del Bello, Pitacco, Madotto, Germani (od 70. Sammartini), Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

Okrnjen Sistiana Sesljan se veseli točke v gosteh, četudi je imel David Colja v zadnji minuti srečanja zlato priložnost za zmagoviti gol. Prvi so povedli domačini, ki so bili natančni iz najstrožje kazni. Gostje so reagirali in so uspeli izenačiti v drugem polčasu, ko je David Colja izsilil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Carlevaris.

1. AMATERSKA LIGA

Mariano – Zarja 4:2 (2:2)

Strelca: 12. F. Bernobi, 40. Zucca

Zarja: Budicin, Cufar, Lorenzi, Zucca, Calzi, Lombisani (Malalan), Rizzotto (S. Barnobi), Cottiga, F. Bernobi (Petracci), Fabris, Cepar (M. Barnobi). Trener: Ravalico.

Rdeč karton: Calzi 46.

Poraz s 4:2 je bil prehuda kazen za Zarjo, ki je v Marianu v določenih trenutkih igrala bolje kot gostitelji. Do odločilnega dogodka je prišlo v prvi minuti drugega polčasa, ko je Calzi dober meter zunaj kazenskega prostora zrušil na tla napadalca, sodnik je izključil Zarjinega nogometaša in ob splošnem začudenju tudi dosodil enajstmetrovko. Gostitelji so uspešno izvedli najstrožjo kazen, Zarja pa je morala igrati z možem manj ves drugi polčas. Mariano je poleg vodstva s 3:2, dosegel še en gol in gostitelji so se tako veselili zmage.

Mladost – Isonzo San Pier 1:1 (1:1)

Strelec: 40. Bragagnolo

Mladost: Stoduto, Peric, Mascarin, Tabai, Candusso, Iodice, Bragagnolo (Veljković), Ocretti, Cuzzolin, Scocchi (Mucci), Dibert (Furlan). Trener: Veneziano.

Oba gola sta v Doberdobu padla v prvem polčasu. Gostje so povedli v 31. minuti, nato pa je v 40. izenačil Bragagnolo. Pri Mladosti so zadovoljni s točko, saj so med tednom imeli številne težave, saj je morala cela ekipa na bris zaradi primera okužbe.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Serenissima 3:3 (2:2)

Strelca: 16., 40. Dornik; 70. Ribolica

Sovodnje: Zanier, Juren, Simčič, Rijavec (Marušič), Ribolica, Umek, Vižintin, Petejan, Žibernik (Galliussi), Dornik, Ćavdek. Trener: Trangoni.

V uvodnih petnajstih minutah Sovodenj ni bilo na igrišču in gostje so dvakrat premagali domačega vratarja Aneja Zanierja. Nato so se belo-modri le prebudili in začel se je lov na točke. Do odmora so Trangonijevi fantje uspeli izenačiti z goloma Jana Dornika. V drugem polčasu so Sovodnje povedle z Domnom Ribolico, a ko je vse kazalo, da bodo vse tri točke ostale doma, so gostje v 93. minuti poskrbeli za izenačenje in hladno prho. »Slab začetek nas je penaliziral skozi celotno tekmo, čeprav smo nato vodili vse do 93. minute,« je dejal športni vodja Sovodenj Marko Fajt. Sovodnje so danes prekinile serijo štirih zaporednih zmag.

Opicina – Breg 1:1 (1:0)

Strelec: 49. Madrussani

Breg: Blasevich, Calabrese, Del Vecchio, Marchetti, Pagliaro, Andreasi (D. D’Alesio), S. Nigris, Maselli, Valentinuzzi (L. Nigris), Madrussani (Brandolisio), G. Cermelj (Danieli). Trener: Quagliarello.

Rdeč karton: 60. S. Nigris

Pri Bregu je tokrat bilo odsotnih kar trinajst nogometašev, zaradi tega je točka proti Opicini več kot dobrodošla. V prvem polčasu je povedla Opicina, za katero je zadel Cigliani. Nato je Breg izenačil v drugem delu.

Primorje – Muglia 1:1 (0:0)

Strelec: Saule 78.

Primorje: Karan, Emili, Muccio Crasso, Miniussi, N. Tesser, Tuccio, Jurissevich, Villa, De Sio (od 63. Nardò), Marconi, Saule. Trener: Biasin.

Primorje je spet zamudilo lepo priložnost, da bi s tremi točkami izboljšalo položaj na lestvici. Biasinovi nogometaši so začeli igrati nogomet šele po 70. minuti. Pred tem je povedla Muglia v 62. minuti z Miloševićem. Nato je v 78. minuti uspel izenačiti »bomber« Saule, ki je z glavo preusmeril žogo po predložku s prostega strela Muccia Crassa. Primorje bo v prihodnjem krogu igralo v Tržiču proti prvouvrščeni Romani.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

Kras – Ciatt Prato 1:4

Apuania Carrara – Kras 4:2

Bellari – Martina Milič 0:3 (4:11, 6:11, 5:11); Wang – Favaretto 3:0 (11:4, 11:1, 11:3); Truksova – Vanja Milič 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:9); Bellari – Favaretto 1:3 (6:11, 12:10, 3:11, 6:11); Truksova – Martina Milič 3:2 (5:11, 7:11, 11:5, 11:5, 11:7); Wang – Vanja Milič 3:0 (11:7, 12:10, 11:7)