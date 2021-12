Športna priloga: danes v časopisu

Letošnja sedma Športna priloga, predzadnja v koledarskem letu 2021, je posvečena 10-letnici Zaleta, skupnega projekta slovenskih tržaških društev v ženski odbojki. Na četrti in peti strani si boste lahko prebrali daljši intervju s trenerjem in eni izmed duš projekta Martinom Maverjem. Na košarkarski strani boste lahko po prebranem intervjuju izvedeli, kaj trener Andrea Mura meni o Jadranu in košarki na Tržaškem. Nedelja je bila izjemno pozitivna za nogometne ekipe slovenskih društev. V krajšem intervjuju smo se pogovorili z načelnikom Bregove nogometne sekcije Giulianom Prašljem. Na zadnji strani je rubrika Tri minute z ... posvečena miljskemu glasbeniku, dirigentu in skladatelju Igorju Zobinu.