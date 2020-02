Športna priloga: danes v časopisu

Današnjo športno prilogo preveva optimizem. Na nogometnih, košarkarskih in odbojkarskih straneh izpostavljamo uspehe slovenskih ekip. Nogometni navdušenci bodo brali o nedeljski tekmi kroga, derbiju med Krasom Repen in Sistiano Sesljanom, ki se je sicer končal brez zmagovalca. Uspeh Jadrana Motomarine in vnovično zmago Kontovela smo potrobneje analizirali na košarkarskih straneh, na odbojkarski pa pišemo še o uspehu mlade ekipe Soče Marchiol ZKB, ki je ugnala vodilnega v moški D-ligi.

Pišemo tudi o zmagi namiznoteniških igralk ŠK Kras, ki vodijo v skupini A2-lige.

Na zadnji strani gostimo Katerino Ferletic, aktivno goriško kulturno delavko, karikaturo pa je tudi tokrat prispeval Jurij Devetak.