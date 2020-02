Športna priloga: danes v časopisu

V ospredju tokratne Športne priloge so odpovedi vseh športnih dogodkov in tekem v Furlaniji Julijski krajini, ki jih določa odredba Ministrstva za zdravje in deželne vlade. Pišemo tudi o kaosu z (ne)dovoljenim treniranjem v telovadnicah in na nogometnih igriščih, o odločitvah slovenskih društev in o tem, kako bodo preživljali dni brez vadbe.

Na košarkarski strani obenem pišemo o vnovičnem porazu Bora Radenske, pokicali smo števerjanskega odbojkarja Jerneja Terpina, ki je po kriznem odbobju z Mondovijem zdaj na zeleni veji v A2-ligi, na nogometnih straneh pa objavljamo tudi intervju z novopečenim trenerjem Maldosti Mariom Adamičem, ki je sicer selektor Žil.

Na zadnji strani tokrat gostimo Mateja Grudna - Kekota.