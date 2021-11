Športna priloga: danes v časopisu

Športni konec tedna je minil v znamenju slovesa legendarnega motociklista Valentina Rossija, ki si je prislužil tudi naslovnico v Športni prilogi Primorskega dnevnika. Njegovo športno in življenjsko pot je orisal sodelavec David Sanzin. Rubriko Športni žebljički je napisal operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban. Na zadnji strani smo se pogovorili s števerjanskim vinarjem Fabjanom Korsičem. Fotograf je obiskal in fotografiral namiznoteniške igralke Krasa, ki so v nedeljo igrale v Zgoniku. Na odbojkarskij, košarkarskih in nogometnih stranej smo se pogovorili z Bernardom Terpinom, Manuelom Manfredo, Thomasom Tabaiem, Beneškim Slovencem Samom Tullom ter Carlom de Petrisem. »Portretirali« smo nogometaša Janeza Petejana, košarkarja Patrika Kojanca in odbojkarja Simona Komjanca.