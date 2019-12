Športna priloga: danes v časopisu

V današnji (torkovi) športni prilogi Primorskega dnevnika bo v ospredju prva letošnja zmaga alpske smučarke Caterine Sinigoi. Na nogometnih igriščih je v nedeljo izstopal »vroči« derbi 2. AL med Primorcem in Sovodnjami. Košarkarji Brega v C-ligi silver so se vodilnemu Sacijelu solidno upirali. Trener Lucio Battisti je zadovoljen s tem, kar so doslej pokazali odbojkarji Soče v D-ligi. Na mednarodnih straneh je poudarek na nogometu, košarki in formuli 1: argentinski nogometni as Lionel Messi je že šestič osvojil zlato žogo, košarkarji Allianz Pallacanestro Trieste so v nedeljo po preobratu prišli do pomembne zmage v A-ligi, v Abu Dabiju pa se je s slavjem Lewisa Hamiltona zaključila letošnja dirkaška sezona. V višješolskem portretu boste lahko spoznali odbojkarico Aniko Tosolini, na zadnji strani pa boste lahko prebrali intervju z univerzitetno profesorico Jadranko Cergol.