Športna priloga: danes v časopisu

Tudi današnja torkova Športna priloga Primorskega dnevnika je olimpijsko obarvana. Za nami je prvi teden zimske olimpijade na Kitajskem. Včeraj in v nedeljo so slovenski športniki odnesli domov še dve srebrni kolajni. V nedeljo je bil v moškem veleslalomu drugi Žan Kranjec, v ponedeljek pa so se s srebrom na ekipni tekmi okitili orli. Pogovorili smo se s predsednikom Poleta ter nekdanjim kotalkarjem in hokejistom Samom Kokorovcem in smučarskim trenerjem Matejem Crismancichem. Nismo pozabili na amaterski šport. V prilogi boste lahko brali članek o Jadranovih košarkarjih, odbojkaricah Soče in nogometaših.