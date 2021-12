Športna priloga: danes v časopisu

V prvi decembrski torkovi športni prilogi smo na straneh z domačim športnim dogajanjem pisali o uspehu mlade Zarje in se pogovorili s trenerjem Davidejem Ravalicom, na košarkarski strani poročamo o uspehu Jadrana, ki je zmagal deželni derbi proti Codroipu in se pogovorili tudi z igralcem Andreo Schino, na odbojkarski strani pa smo pokramljali s članico združene ekipe Zalet ZKB Ilario Misciali, ki se je v soboto prelevila v napadalko, četudi navadno igra v vlogi obrambne igralke. Na odbojkarski strani članek posvečamo tudi liberu Štefanu Čavdku, ki v prostem času rad fotografira in je v Devinu pripravil prvo samostojno razstavo.

Na mednarodnih straneh pišemo o nogometu, trojčku zmag Sofie Goggie in seveda tudi o uspehu košarkarjev Allianza Pallacanestro Ts.

Tri minute (rubrika na zadnji strani) boste tokrat preživeli z Markom Pahorjem.