Športna priloga: danes v časopisu

Italija je na zimskih paralimpijskih igrah na Kitajskem osvojila prvi kolajni, ki sta zlatega in srebrnega leska. Odbojkarji Prate so konec tedna postali pokalni prvaki v A3-ligi. Tržaški košarkarski prvoligaš Allianz pa je podobno kot nogometni C-ligaš Triestina nerodno izgubil na domačem igrišču. Na nogometni strani je trener Zarje Davide Ravalico analiziral nedeljski tretji zaporedni poraz bazovske enajsterice. Branko Lakovič pa se spominja kolesarske Trofeje ZSŠDI, ki so v Lonjerju nazadnje priredili pred desetimi leti. Odbojkarsko stran odpiramo z daljšim intervjujem z blokerko Zaleta Veroniko Winkler, košarkarsko pa s pogovorom z jadranovcem Sašo Malalanom.