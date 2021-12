Športna priloga: danes v časopisu

V novem letu 2022 bomo spet med bralci v torek, 18. januarja, ko se bodo nadaljevala vsa deželna ekipna športna prvenstva.

Naslovnico so si izborili košarkarji Jadrana, ki so v nedeljo proti Montebelluni dosegli peto zaporedno zmago. Na nogometnih straneh si boste lahko prebrali članek o Juvenini, ki je v promocijski ligi zimski prvak. Pogovorili smo se s trenerjem vratarjev Marjanom Babudrom, ki je zaskrbljen, saj je italijanska vratarska šola zašla v popolno krizo. »Tudi pri nas se vratarjem ne pišejo najboljši časi,« je povedal Babuder. Na odbojkarski strani so odbojkarski trenerji izrazili svoje športne želje za leto 2022.

Na zadnji strani smo se tokrat pogovarjali s podjetnico Ginevro Kocjan.