Športna priloga: danes v časopisu

Naslovnico si je tokrat prislužila jadralka barkovljanske Sirene Jana Germani, ki je na svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu 49erFX v Omanu zasedla 10. mesto. S fitnes trenerjem in nekdanjim nogometašem Aljažem Miličem smo se pogovorili o preventivi pred poškodbami. Nogometaš Juventine Kevin Kerpan nam je povedal, kateri je Juventinin recept za dolgo pozitivno serije štandreške ekipe (devet zaporednih zmag). Na odbojkarski strani si boste lahko prebrali intervju s trenerko Zaleta Danielo Ciocchi in odbojkarico Soče Sario Piva. Na košarkarski strani pa z Jadranovim košarkarjem Matejem Buncem in predsednikom Bora Edijem Sosičem. Portretirali smo nogometaša Zarje Nika Kalca, odbojkarja Našega prapora Matijo Boškina in košarkarja Doma Mattio Salvija. Na zadnji strani pa še daljši intervju Tri minute z ... ribičem Alešem Grilancem.