Športna priloga: danes v časopisu

V današnji torkovi Športni prilogi Primorskega dnevnika bo v ospredju nova pomembna zmaga Jadrana, ki je v državni C-ligi gold premagal vodilno peterko iz Murana. Na nogometni strani si boste lahko prebrali, kaj in kako do konca prvega dela sezone. Sredinski strani sta tokrat namenjeni odbojki, smučanju in paralimpijskemu plavanju. To se pravi daljši pogovor z De Waldersteinom, o novih stopničkah Caterine Sinigoi in o osvojenih kolajnah plavalke Jasmin Frandoli. V višješolskem portretu smo tokrat predstavili odbojkarico Majo Grilanc.